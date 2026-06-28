باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان در اطلاعیهای اعلام کرد: در راستای اجرای برنامههای مدیریت بار شبکه در فصل گرم سال و مطابق ابلاغیه شرکت توانیر، بسته جدیدی از مشوقهای صرفهجویی برای مشترکان در استان اجرا میشود.
پاداش ۳۰ درصدی برای صرفه جویی
بر این اساس، مشترکانی که از ابتدای خرداد تا پایان شهریور ماه، مصرف برق خود را نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش دهند، مشمول پاداش مدیریت مصرف خواهند شد و این پاداش به صورت تخفیف ۳۰ درصدی در قبض برق آنان اعمال میشود.
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همچنین مشوقهای ویژهای را برای متقاضیان خانگی که به صورت داوطلبانه به نصب نیروگاههای خورشیدی روی آورند در نظر گرفته شده است، به طوری که نصب نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت ۵ کیلووات که قابلیت رؤیتپذیری در شبکه را داشته باشند، منجر به اعمال ۲۰ درصد تخفیف در قبوض ماههای گرم سال میشود.
در یک رویکرد حمایتی دیگر، آن دسته از مشترکانی که نیروگاه خورشیدی خود را به سیستمهای ذخیرهساز (باطری) مجهز کنند، میتوانند از ۳۰ درصد تخفیف در بهای برق مصرفی خود تا پایان امسال استفاده کنند که این موضوع فرصت استثنایی و هوشمندانهای برای کاهش دائم هزینههای انرژی و کمک به پایداری شبکه برق در ایام اوج بار است. مشارکت مشترکان در این طرحها نقش مهمی در پایداری شبکه برق، جلوگیری از بروز اعمال محدودیتهای ناخواسته و تأمین برق مطمئن برای همه مشترکان در روزهای گرم سال دارد.
این شرکت همچنین از مشترکان خواست با رعایت الگوی مصرف، استفاده از وسایل برقی پرمصرف در ساعات کمباری و تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه، در اجرای موفق برنامههای مدیریت مصرف برق همکاری کنند.