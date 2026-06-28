آمادگی اسکان ۱۵۰۰ نفر در ملایر برای آیین بدرقه قائد شهید

باشگاه خبرنگاران جوان- سعید کتابی روز یکشنبه در نشست هماهنگی ستاد شهرستانی برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب افزود: برنامهریزی گسترده برای میزبانی از زائران و برگزاری مراسم در این شهرستان انجام شده است.
وی بیان کرد: یک هزار نفر از مردم ملایر برای اعزام به مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در پایتخت ثبتنام کردهاند.
فرماندار ویژه ملایر با اشاره به تشکیل سه جلسه ستاد شهرستانی و نهایی کردن مصوبات، ادامه داد: هماهنگی لازم با شیکه ریلی برای بهرهگیری از ظرفیت حملونقل ریلی در اعزام زائران به مراسم اصلی در تهران صورت گرفته است.
کتابی اظهار کرد: برنامههای ویژه گرامیداشت تشییع رهبر شهید اتقلاب از ۱۵ تا ۱۸ تیرماه در این شهرستان تدارک دیده شده که شامل حرکت دستههای عزاداری و برپایی موکبهای پذیرایی است.
وی با اشاره به موقعیت ملایر در مسیر تردد زائران خارجی، تاکید کرد: تمهیدات لازم برای میزبانی از این زائران اندیشیده شده و امیدواریم این رویداد معنوی با همبستگی و شکوهی شایسته برگزار شود.
کتابی یادآور شد: این شهرستان با بهکارگیری تمامی ظرفیتهای خود، آمادگی کامل برای برگزاری باشکوه آیینهای بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب را دارد.
فرمانده سپاه ناحیه ملایر نیز با تأکید بر عظمت جایگاه رهبر شهید و لزوم برگزاری هرچه بهتر آیینهای وداع، گفت: جایگاه آیتالله خامنهای در انقلاب اسلامی بینظیر و تعیینکننده است و ایشان همواره پرچمدار استقلال، عزت و هدایت امت اسلامی بوده است.
سرهنگ پاسدار "داود مهدوی" تاکید کرد: اقتدار و عزت امروز ایران اسلامی، مرهون ۳۷ سال رهبری مدبرانه رهبر شهید انقلاب است و برگزاری این مراسم، وظیفهای سنگین و درعینحال مایه افتخار برای همگی ماست.
وی با اشاره به تشکیل ۱۳ کمیته تخصصی برای ساماندهی هرچه بهتر مراسم، از همه مدیران، نهادها و اقشار مردم خواست تا با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود، پایکار برگزاری شایسته این رویداد باشند و هیچ کوتاهی در این مسیر پذیرفته نیست.
فرمانده سپاه ملایر با اشاره به برنامهریزیهای صورتگرفته بیان کرد: بیش از یک هزار نفر از شهرستان ملایر به مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران اعزام میشوند که این حضور پرشور، نشاندهنده عشق و ارادت مردم ولایتمدار ملایر به رهبری و آرمانهای انقلاب است و امیدواریم با برنامهریزی منسجم، این اعزام به بهترین شکل ممکن انجام شود.
سرهنگ مهدوی یادآور شد: مراسم بدرقه آقای شهید ایران همزمان با سراسر کشور در نقاط مختلف شهرستان ملایر و حرکت دستههای عزاداری به مدت چهار روز در شهر ملایر برگزار میشود.
وی با اشاره به برگزاری مراسمهای متعدد و متنوعی در نقاط مختلف این شهرستان، گفت: با حضور پرشور مردم، صحنههای باشکوهی از وفاداری به آرمانهای انقلاب خلق خواهد شد.
سرهنگ مهدوی ادامه داد: این مراسم یکی از مهمترین برنامههای ایران اسلامی است که هفته آینده برگزار میشود و باید با بهرهگیری از همه ظرفیتها، تصویری از وحدت، انسجام و قدرشناسی ملت ایران به نمایش گذاشته شود.