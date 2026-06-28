اهدای عضو بانوی علی آبادکتول به دو بیمار

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - دکتر موسوی خورشیدی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان علی آباد کتول گفت:مرحومه مژگان عباسیراد از شهروندان شهرستان علی آباد کتول، کارشناس ۳۵ ساله علوم آزمایشگاهی بیمارستان امام خمینی (ره) درگز بود.
او ادامه داد: بر اساس اعلام واحد فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، کلیههای این همکار سلامت به یک بانوی ۴۸ ساله از شهرستان بردسکن و یک مرد ۳۳ ساله از مشهد پیوند زده شد و کبد وی نیز برای پیوند به بیماری نیازمند به شیراز ارسال شد.
موسوی خورشیدی افزود: این اقدام انساندوستانه، چهار بیمار را از انتظار نجات داد و یک هزار و هشتصد و پنجاهمین اهدای عضو در دانشگاه علوم پزشکی مشهد را به ثبت رساند.
مرحومه مژگان عباسیراد سالها با تعهد، تخصص و اخلاق حرفهای در آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره) درگز خدمت کرد.
مسئولیتپذیری، مهربانی، روحیه اجتماعی از ویژگیهایی بود که همکارانش همواره از او به نیکی یاد میکنند.
او در دوران خدمت، در مسیر تشخیص و درمان بیماران نقشآفرین بود و پس از پایان زندگی نیز با اهدای اعضای خود، رسالت انسانی خویش را به زیباترین شکل ادامه داد.