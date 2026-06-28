باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر سراج، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵، همزمان با هفته بزرگداشت قوه قضاییه و سالروز شهدای مظلوم و گرانقدر هفتم تیر به ویژه آیت الله دکتر بهشتی و یاران باوفایش و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام، در منزل دو شهید والامقام جنگ ۱۲ روزه شهیدان حسن شجاعی و کوروش ملایوسفی، که در حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین به شهادت رسیدند، حضور یافت.

وی ضمن ابلاغ سلام و تجلیل ریاست قوه قضاییه به خانواده این شهدای معزز، بر تداوم راه شهدا به عنوان سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی تاکید کرد.

دبیر ستاد حقوق بشر در این دیدار‌ها با بیان اینکه شهیدان دارای مقام و منزلت رفیعی نزد خداوند متعال هستند و ما هرچه داریم از رشادت‌ها و ایثار آنهاست، افزود: عزت، شرات و کرامت نظام جمهوری اسلامی را مرهون ایثار شهدا، فداکاری ایثارگران و صبر خانواده‌های آنان می‌دانیم؛ ملت ایران در طول تاریخ هیچ‌گاه زیر بار ظلم نرفته و برای حفظ استقلال و آزادی کشور، از جان‌فشانی دریغ نکرده است.

سراج همچنین اظهار داشت: حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین، نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر بین‌الملل است و مرتکبان این جنایت می‌بایست به‌موجب اصول حقوق بین‌الملل، در قبال ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت مورد بازخواست و پاسخگویی قرار گیرند.

در این دیدار همسران و فرزندان شهید ملایوسفی و شهید شجاعی نیز ضمن قدردانی از ریاست قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر بر حمایت از انقلاب اسلامی و ایستادگی در مقابل ظلم و جنایات دشمنان این مرز و بوم تاکید کردند.

منبع: مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر