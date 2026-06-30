دبیر انجمن کشتیرانی با اشاره به مشکلاتی که تجار ایرانی در بنادر مرسین و اسکندرون ترکیه دارند، گفت که کامیون‌های ایران در مرز بازرگان به جای ۲ ساعت، ۱۰ تا ۲۰ روز معطل می‌شوند و دولت هم کاری برای ما نمی‌کند؛ توقع داریم بروند و مذاکره و چانه‌زنی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -  مسعود پل‌مه، دبیر انجمن کشتیرانی گفت: در مشکلاتی که به وجود آمد سعی کردیم از فرآیند انتقال کالا به مرسین به عنوان هاب کانتینری و اسکندرون، هاب کالای فله استفاده کنیم و در آن جا با مشکلات متعددی روبه‌رو شدیم.

اول این که در شروع عملیات، کرایه حمل افزایش پیدا کرد و سپس، با این موضوع روبه‌رو شدیم که متأسفانه، در طول ۲۰ سال گذشته، دولت نتوانسته است  یک مذاکره صحیحی با ترکیه داشته باشد برای این که کامیون‌های کشور بتوانند بار را از دو مبدأ بار به ایران منتقل کنند و این امکان وجود ندارد که یک کامیون به مرز بیاید و حداکثر ظرف دو ساعت تردد داشته باشد. 

پل‌مه ادامه داد: بین ۲۰-۱۰ روز، حداقل زمانی است که کامیون‌ها در مرز بازرگان به عنوان مرز ارتباطی کشور با ترکیه و اروپا باید متوقف باشند و دلیل بسیار مبرهنی است که ما قدرت چانه‌زنی خود را استفاده نکرده‌ایم و ضرورت دارد که موضوع سوخت که عامل اصلی اختلاف بین ما و ترکیه است مدیریت شود تا ان‌شاءالله بتوانیم از این ارتباط جاده‌ای استفاده کنیم و بخش قابل قبولی از اقتصاد کشور را پشتیبانی کنیم. 

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برچسب ها: صنایع کشور ، اقتصاد ایران
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