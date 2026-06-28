تیم‌های ملی کانادا و آفریقای جنوبی در نخستین بازی مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های ملی آفریقای جنوبی و کانادا در حالی در نخستین دیدار مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف یکدیگر می‌روند، که این بازی از اهمیت تاریخی بالایی برخوردار است، زیرا هر ۲  تیم برای نخستین بار در تاریخ خود موفق به صعود از مرحله گروهی شده‌اند. از سال ۲۰۰۲ تاکنون سابقه نداشته است که دو تیم تازه صعودکرده در این مرحله برابر هم قرار بگیرند.

این دیدار تاریخی، نخستین بازی حذفی کانادا در تاریخ جام جهانی محسوب می‌شود و شاگردان جسی مارش امیدوارند روند تاریخی خود در این تورنمنت را ادامه دهند.

تیم ملی کانادا که در گروه B با شکست تلخ ۲-۱ برابر سوئیس در جایگاه دوم ایستاد، طبق برنامه مسابقات باید با تیم دوم گروه A رو‌به‌رو می‌شد. پیروزی غیرمنتظره یک بر صفر آفریقای جنوبی برابر کره جنوبی، این تیم را به رتبه دوم رساند تا نخستین تقابل مرحله حذفی جام جهانی شکل بگیرد.

شاگردان جسی مارش پیش از این در این دوره از رقابت‌ها، نخستین امتیاز، نخستین پیروزی و نخستین صعود خود از مرحله گروهی جام جهانی را نیز تجربه کرده‌اند. حالا آنها به دنبال ثبت یک رکورد تاریخی دیگر هستند؛ نخستین پیروزی در یک دیدار حذفی جام جهانی.

 در آن طرف، تیم ملی آفریقای جنوبی با پیروزی غافلگیرکننده برابر کره جنوبی، به مرحله یک‌شانزدهم نهایی صعود کرد و حالا با انگیزه‌ای مضاعف به مصاف کانادا می‌رود. این تیم که در گروه A با یک پیروزی، یک تساوی و یک شکست، ۴ امتیاز کسب کرده بود، با روحیه‌ای بالا و اعتمادبه‌نفس کامل به میدان می‌آید.

۲ تیم تاکنون تنها یک بار مقابل هم قرار گرفته‌اند که آن دیدار دوستانه در سال ۲۰۰۷ با پیروزی ۲ بر صفر آفریقای جنوبی به پایان رسید. حالا آنها در نخستین بازی مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶، برای کسب بلیت حضور در جمع ۱۶ تیم برتر جهان برابر یکدیگر صف‌آرایی خواهند کرد.

کانادا با نمایش قدرتمند خود در مرحله گروهی، به ویژه پیروزی ۶-۰ برابر قطر، نشان داده است که در فرم ایده‌آلی به سر می‌برد و می‌تواند هر حریفی را شکست دهد. با این حال، آفریقای جنوبی نیز با دفاع مستحکم و ضدحملات سریع خود، می‌تواند برای کانادا مشکل‌ساز شود.

حالا باید دید که کانادا با تکیه بر انگیزه تاریخی خود، می‌تواند از سد آفریقای جنوبی عبور کند و به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود کند یا اینکه آفریقای جنوبی با یک شگفتی دیگر، به تاریخ‌سازی خود ادامه می‌دهد و راهی مرحله بعد می‌شود. برنده این مسابقه به مصاف پیروز مراکش و حریفش خواهد رفت.

برچسب ها: تیم ملی کانادا ، تیم ملی آفریقای جنوبی
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