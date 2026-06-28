باشگاه خبرنگاران جوان - محمد کوچک پور کپورچالی، عکاس برجسته و مستندنگار گیلان که بیش از ۴ دهه از عمر خود را به ثبت فرهنگ، طبیعت، آیینها و زندگی مردم این استان گذرانده بود، امروز (یکشنبه ۷ تیر ماه) پس از تحمل چند سال تبعات ناشی از سکته مغزی در سن۷۱ سالگی درگذشت.
هنرمند فقید، زنده یاد کوچک پور بیشتر به عنوان عکاس مستند اجتماعی و مردم نگار شناخته میشود، زندگی جنگل نشینان، دامداران، کوچ عشایر تالش، شالیزارها، آیینهای بومی، مشاغل سنتی، طبیعت گیلان و فرهنگ اقوام ایران از مهمترین موضوعات آثار او بود؛ تصاویری که با نگاهی دقیق، روایتگر سبک زندگی و هویت فرهنگی مردمان این جغرافیا هستند.
این عکاس مشهور گیلانی متولد کپورچال بندر انزلی در طول سالها عکاسى به جز گیلان به اکثر استان هاى ایران و همچنین به برخى کشورهاى دیگر نیز سفر کرده و طبیعت، فرهنگ و باورهای مردم آن سامان را به تصویر کشیده بود.
منبع: روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان