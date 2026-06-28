باشگاه خبرنگاران جوان - وبسایت دفتر ریاستجمهوری عراق اعلام کرد، «نزار آمیدی» رئیس جمهور این کشور امروز یکشنبه در کاخ بغداد میزبان «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران و هیأت همراه او بود.
در این دیدار اوضاع منطقهای و بینالمللی، تحولات منطقه و ضرورت دور نگه داشتن منطقه از تنشهای بیشتر و نیز توافق اخیر بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا درباره توقف جنگ، بررسی شد.
رئیس جمهور عراق در این دیدار بر ضرورت گفتوگو برای ایجاد محیطی باثباتتر و دستیابی به تفاهمهای پایدار درباره مسائل اختلافی و تأمین ثبات و امنیت تأکید کرد.
آمیدی افزود که عراق از هر اقدامی برای تقویت صلح منطقهای، حفظ حاکمیت کشورها و کمک به حلوفصل اختلافات به روشهای دیپلماتیک به دور از هر گونه تنش و استفاده از زور، حمایت میکند.
عراقچی نیز در این دیدار ضمن قدردانی از مواضع عراق و تلاش آن برای مهار بحرانها و رفع اختلافات بر علاقهمندی کشورش برای تداوم هماهنگی و مشورت مشترک و فراهم کردن زمینه همکاری و تفاهم در مورد مسائل و تحولات جاری تأکید کرد.
منبع: ایرنا