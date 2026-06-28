باشگاه خبرنگاران جوان - وبگاه خبری - تحلیلی در حوزه امنیت ملی و دفاعی گزارش داد، ناتو تحت تاثیر تردید‌ها نسبت به سیاست‌های رئیس‌جمهور آمریکا و جنگ روسیه و اوکراین، در حال بررسی بزرگترین گسترش اشتراک‌گذاری سلاح‌های هسته‌ای خود از زمان جنگ سرد است.

ایالات متحده در حال حاضر بمب‌های هسته‌ای خود را در پنج کشور عضو ناتو ذخیره کرده است، سلاح‌هایی که متحدان اروپایی به‌رغم وجود آنها در خاک خودشان نمی‌توانند بدون اجازه واشنگتن استفاده کنند.

اکنون، با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و عدم اطمینان در مورد تعهد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به ناتو، گزارش شده است که ائتلاف در حال بررسی گسترش «توافق‌نامه اشتراک‌گذاری سلاح‌های هسته‌ای» است که اساس امنیت این اتحاد را تشکیل می‌دهد.

اگرچه این تصمیم در حال حاضر تنها در مرحله بسیار مقدماتی و فرضی است، در صورت اتخاذ، یکی از مهم‌ترین تغییرات در وضعیت دفاعی این اتحاد از زمان پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی خواهد بود.

بنا بر گزارش وبگاه «۱۹۴۵»، لهستان آشکارا درخواست میزبانی از آنها را داده و فرانسه نیز گسترش بازدارندگی خود را مطرح کرده است.

«توافق‌نامه اشتراک‌گذاری هسته‌ای» ناتو به متحدان، «زمینه‌ای» برای متحدان غیرهسته‌ای ناتو می‌دهد تا سیاست و برنامه‌ریزی هسته‌ای ائتلاف را به عنوان وسیله‌ای برای تضمین امنیت خود بدون دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای شکل دهند.

سلاح‌های هسته‌ای آمریکا - به طور خاص، بمب‌های گرانشی B ۶۱ - در سراسر قلمرو ناتو در بلژیک، آلمان، ایتالیا، هلند، ترکیه و انگلیس مستقر هستند.

این ائتلاف که به شدت توسط نیرو‌های آمریکایی محافظت می‌شود، سه پلتفرم برای پرتاب سلاح‌های هسته‌ای از هوا دارد: جنگنده‌های رادارگریز F-۳۵، F-۱۵ و جت‌های تورنادو.

اگرچه این سلاح‌ها بدون اجازه واشنگتن قابل استفاده نیستند، در یک سناریوی جنگی، متحدان اروپایی می‌توانند سلاح‌های هسته‌ای آمریکا را علیه دشمن در میدان نبرد پرتاب کنند.

روزنامه فایننشال تایمز پیشتر گزارش داده بود که به‌رغم نگرانی‌های پایتخت‌های اروپایی ناشی از حمایت سست ترامپ از ناتو، ایالات متحده در حال بررسی استقرار گسترده‌تر سلاح‌های هسته‌ای آمریکا در قاره اروپا است.

در صورت اجرای این طرح، کشور‌های دیگری که بمب‌افکن‌های هسته‌ای را در هواپیما‌های جنگی خود دارند، نقش گسترده‌تری را در ناتو در آنچه که اساساً یک توافق‌نامه گسترش‌یافته اشتراک‌گذاری هسته‌ای است، خواهند داشت. این توافق‌نامه با هدف اطمینان دادن به متحدان مبنی بر اینکه حمایت آمریکا از اروپا همچنان پابرجا خواهد ماند، تهیه شده است.

اینکه دقیقاً سلاح‌های هسته‌ای بیشتر کجا ذخیره خواهند شد - مشخصاً کدام کشور‌ها - هنوز تصمیمی درباره آن گرفته نشده و این طرح در این مرحله فقط فرضی و در حال بررسی است.

منبع: ایسنا