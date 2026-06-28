باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری، در جلسه تکریم جلیل حسنی سرپرست سابق معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس و معارفه سید احمد احمد‌زاده، این نشست را نه «تودیع و معارفه»، بلکه «تکریم و قدرشناسی و استقبال و همکاری» توصیف کرد و گفت: تودیع به معنای خداحافظی است و معارفه نیز برای فردی به کار می‌رود که شناخته‌شده نباشد؛ در حالی که نه بناست با آقای حسنی خداحافظی شود و نه آقای احمدی‌زاده برای حاضران ناشناخته است.

او با اشاره به تقارن این نشست با ماه محرم، این ایام را تسلیت گفت و افزود: حادثه کربلا و عاشورا صحنه و پرده‌ای عبرت‌آموز است؛ چرا که در یک‌سو همه زیبایی‌ها، فضیلت‌های انسانی، وفاداری به اصول و قواعد، ظلم‌ستیزی و آنچه از فضیلت‌های انسانی متصور است، در جبهه امام حسین (ع) و یارانش دیده می‌شود و در سوی دیگر، همه زشتی‌ها از جمله دنیاطلبی، بی‌وفایی، بی‌قاعدگی، بی‌چارچوبی، جهل مقدس و دیگر ناپسندی‌ها در سپاه مقابل امام حسین (ع) نمایان است.

استاندار فارس با بیان این‌که یکی از معانی «حق»، ثبوت و ماندگاری است، اظهار کرد: قیام امام حسین (ع) از همین منظر قیامی برحق است؛ همان‌گونه که یکی از صفات خداوند متعال نیز «حق» یعنی ازلی، ابدی و ماندگار و از بین‌نرفتنی است.

او ادامه داد: حادثه کربلا از منظر پایبندی به اصول و قواعد نیز جای گفت‌وگوی فراوان دارد و یکی از دلایل ماندگاری امام حسین (ع) در تاریخ، به دلیل پایبندی به همین اصول و قواعد است. به گفته امیری، در طول تاریخ، قیام‌ها و جنگ‌های بسیاری رخ داده که حتی برخی از آنها به زمان ما نزدیک‌ترند، اما نه نامی از آنها در تاریخ باقی مانده و نه کسی از آنها الگو می‌گیرد؛ حال آن‌که بیش از ۱۴۰۰ سال از قیام امام حسین (ع) می‌گذرد و این چراغ هر روز فروزان‌تر و این عشق در دل‌ها شعله‌ورتر می‌شود.

امیری با اشاره به این‌که کمتر به موضوع آگاهی‌افزایی و رشد فکری در قیام عاشورا پرداخته شده است، گفت: عمدتاً بخش حزن و اندوه مورد توجه بوده، هرچند آن هم لازم است، اما بخش‌های معرفتی قیام امام حسین (ع) نیز باید از منظر الهیات، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و نیز حکومت‌داری مورد توجه قرار گیرد.

او، پایبندی به قاعده و قانون را در همه ساحت‌های زندگی انسان دارای مصداق دانست و افزود: با اصول و قواعد و چارچوب زیستن، در مناسبات خانوادگی، دوستی، اجتماعی و نیز در حکومت‌داری معنا پیدا می‌کند؛ یک حکمران باید حتماً با قاعده و قانون حکمرانی کند و اگر قاعده و قانونی وجود نداشته باشد، جامعه دچار سردرگمی می‌شود.

استاندار فارس تأکید کرد: بدترین سیستم آن است که مردم ندانند حکمرانشان چه می‌خواهد؛ از این رو، باقاعده زندگی کردن، به‌ویژه در مناسبات اجتماعی و بالاخص در حکمرانی، اصلی بسیار مهم و ضروری است.

امیری با اشاره به آیه «تلک الایام نداول‌ها بین الناس» گفت: دنیا، دنیای گردش است و این خاصیت دنیا در مناصب نیز جاری است.

استاندار فارس افزود: در آغاز استقرار دولت چهاردهم، آقای حجت رضایی مسئولیت معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی را بر عهده گرفت و در بیش از یک سالی که این مسئولیت را بر عهده داشت، او و مجموعه معاونت سیاسی تلاش کردند و دولت در استان فارس تقریباً مستقر شد و فرمانداران منصوب شدند.

او از زحمات و خدمات رضایی و مجموعه معاونت سیاسی قدردانی کرد و ادامه داد: پس از ایشان، لازم بود درباره معاونت سیاسی سریع تصمیم‌گیری شود و با مشورت‌های انجام‌شده، این جمع‌بندی حاصل شد که آقای جلیل حسنی سرپرستی معاونت سیاسی را بپذیرد.

استاندار فارس افزود: وی در شرایط خاص کشور، سرپرستی معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی را بر عهده داشت و هم‌زمان مسئولیت مشاور و مدیرکل بازرسی را نیز دنبال می‌کرد و در این مدت اقدامات خوبی انجام شد.

او گفت: وزارت کشور نیز پس از معرفی توسط استان هر دوی این افراد را بسیار شایسته تشخیص داد و در نهایت با اجماع‌نظر میان آقایان حسنی و احمدی‌زاده این جمع‌بندی حاصل شد که آقای احمدی‌زاده مسئولیت را بر عهده بگیرد. امیری از زحمات خالصانه، مخلصانه و آگاهانه حسنی قدردانی کرد و نجابت و شرافت را از مهم‌ترین ویژگی‌های او دانست.

استاندار فارس درباره احمدی‌زاده نیز اظهار کرد: او برای حاضران شناخته‌شده است؛ در دولت دوازدهم معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی بوده و با امور استان نیز کاملاً آشناست.

امیری تصریح کرد: احمدی‌زاده از تجربه و تبحر کافی برخوردار است و برای گروه‌های سیاسی شناخته شده و اعضای شورای تأمین نیز بالاجماع نظر مثبت نسبت به شخصیت و کارکرد او دارند.

او ادامه داد: در بدو قبول مسئولیت به دلیل قابلیت‌ها و نیروی انسانی خوب در فارس، حتی یک نفر را هم با خود به استان نیاورده‌ام و معتقدم باید از ظرفیت استان استفاده شود. به گفته امیری، بومی بودنِ مدیرانِ فارس زمان را ذخیره می‌کند و نیازی نیست زمانی برای شناخت استان صرف شود.

استاندار فارس همچنین گفت: با گروه‌ها و جریان‌های مختلف و همراه دولت نیز در خصوص این انتصاب مشورت شد و این جمع‌بندی به دست آمد که تا زمان انتصاب فردی برای ریاست حوزه، احمدی‌زاده با حفظ سمت، اداره دفتر را نیز بر عهده داشته باشد.

امیری با اشاره به برگزاری انتخابات شورا‌ها در پیش رو، گفت: این انتخابات برای دولت، نخستین انتخاباتی است که در دولت دکتر پزشکیان برگزار می‌شود؛ از این رو، حضور حداکثری و مشارکت حداکثری برای دولت و نظام بسیار مهم است و می‌تواند پیام‌های زیادی داشته باشد.

او، تلاش برای تحقق سیاست‌های دولت را از دیگر انتظارات خود برشمرد و افزود: انتخابات از نظر فقهی و حقوقی، جنس وکالت دارد. مردم با انتخاب رئیس‌جمهور، او را وکیل خود قرار می‌دهند و رئیس‌جمهور نیز در وکالت، حق توکیل دارد و دیگر کارگزاران، وزیران و استانداران را انتخاب می‌کند.

استاندار فارس تصریح کرد: در عقد وکالت، وکیل نمی‌تواند از موضوع وکالت خارج شود؛ بنابراین آنچه دکتر پزشکیان به مردم وعده داده است، در استان نیز باید محقق شود.

او سومین انتظار خود را توجه به همه جریان‌های سیاسی عنوان کرد و گفت: جریان‌های سیاسی همراه دولت که برای روی کار آمدن دولت تلاش کردند؛ باید مورد توجه قرار گیرند.

امیری افزود: دولت به سرمایه اجتماعی نیاز دارد و دولت دکتر پزشکیان، نیز دولت وفاق است. علاوه بر این، اقتضای حکومت‌داری آن است که یک‌یک افراد دیده شوند بنابراین اگر نقدی دارند، باید شنیده شوند و اگر پیشنهادی صائب باشد، پذیرفته خواهد شد.

استاندار فارس خاطرنشان کرد: همه جریان‌های سیاسی، اقوام، گروه‌ها، مذاهب و حتی ادیان مختلف فارس هستند باید در حکمرانی دیده شوند.

او افزود: رفتار نبوی و کردار علوی در سلوک و حکمرانی پیغمبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) در دوران حکومت ایشان با ادیان مختلف در تاریخ ماندگار شده و در فارس نیز توجه همه اقوام، مذاهب و ادیان مورد انتظار است.

امیری تصریح کرد: از همان ابتدا واژه‌های تعامل و وفاق در ادبیات رئیس جمهور تکرار شده و در گفتمان وی چیزی به نام تقابل دیده نمی‌شود؛ از این رو، باید همین مشی در استان نیز دنبال شود.

او در ادامه، ویژگی‌های یک مدیر را برشمرد و اظهار کرد: نخستین ویژگی، قدرت حل مسئله است؛ هیچ مدیری نباید در مواجهه با مسائل به بن‌بست برسد، بلکه باید راهکار پیدا کند یا راهکاری خلق کند. دومین ویژگی، اولویت‌بندی مسائل و سومین ویژگی نیز قدرت اقناع‌کنندگی است در زمانی که حل مسائل و موضوعات با چالش مواجه می‌شود.

استاندار فارس استفاده از خرد جمعی را از دیگر ضرورت‌ها دانست و گفت: در حوزه‌های اجتماعی، در میان اقشار و گروه‌های مختلف و نیز در جریان‌های سیاسی گوناگون، افراد دلسوزی حضور دارند و از معاونت سیاسی انتظار می‌رود استفاده از خرد جمعی را مدنظر داشته باشد.

او سپس به مطالبات مصرح رئیس‌جمهور اشاره کرد و افزود: مدیریت محله‌محور از جمله این مطالبات است؛ در این حوزه بخش‌های مختلف استان اقدامات خوبی انجام داده‌اند که باید میان این بخش‌ها ارتباط برقرار شود تا آنچه مورد انتظار رئیس‌جمهور است، محقق شود.

امیری توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را از جمله اولویت‌ها دانست و گفت: نهضت عدالت آموزشی نیز هرچند عمدتاً در حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی قرار دارد و در این بخش کار‌های خوبی انجام شده و فارس در کشور مقام نخست را دارد، اما بخش‌های نرم‌افزاری و اجتماعی آن باید با دستگاه‌های فرهنگی و مشخصاً آموزش‌وپرورش استان سامان بهتری پیدا کند.

او با اشاره به این‌که گردشگری نیز از مطالبات رئیس‌جمهور است، افزود: بخش‌های اجتماعی مرتبط با این حوزه باید در معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

استاندار فارس با اشاره به وضعیت امنیتی استان اظهار کرد: استان در بخش امنیتی، با وفاق، همدلی و همراهی میان اعضای شورای تأمین، در وضعیت خوبی قرار دارد. تعامل سازنده با اعضای شورای تأمین، مدیریت گزارش‌هایی که گاهی در شورا مطرح می‌شود و شناسایی چالش‌های فراروی امنیتی با همکاری دیگر دستگاه‌های عضو شورا، از جمله انتظارات در این حوزه است.

امیری با تأکید بر این‌که دولت یک مفهوم حقوقی و ساختاری دارد، گفت: دولت مجموعه‌ای چندلایه و به‌هم‌پیوسته است و اجرای سیاست‌های دولت زمانی امکان‌پذیر است که دولت به معنای حقوقی و ساختاری آن، در تمام سطوح عملیاتی و اجرایی محقق شود.

او افزود: امروز مردم برای حل مشکلات و گرفتاری‌ها، دولت را می‌شناسند و بخشداران و فرمانداران نه یک کارمند، بلکه باید حکمران باشند.

امیری با تأکید بر اینکه «فرماندار باید فرماندار باشد، نه فرمانبر» خاطرنشان کرد: فرمانداران در عین حال، باید در سطح استان قدرت اجماع بر موضوعات را داشته باشند تا بتوانند با این قدرت، حکمرانی مناسبی را در حوزه مأموریتی خود ارائه دهند.

استاندار فارس تأکید کرد: نباید اجازه داد مفهوم حقوقی و ساختاری دولت خدشه‌دار شود و معاون سیاسی باید در این زمینه نظارت، ارشاد و راهنمایی بیشتری نسبت به بخشداران و فرمانداران در سطح استان داشته باشد.

امیری تعامل با نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی استان را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: در نهایت باید اجماع، وفاق، همدلی و همراهی به دور از تنش در استان حاکم باشد تا سیاست‌های دولت اجرا شود.

او افزود: اگر حکمرانی محلی قوی نباشد، امکان اجرای سیاست‌های دولت فراهم نخواهد شد و این بخشدار و فرماندار قوی هستند که می‌توانند سیاست‌های دولت را در حوزه مأموریتی اجرا کنند.

امیری با اشاره به لزوم تعامل با نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی استان افزود: کشور در یک مقطع حساس قرار دارد و در سایه همین همدلی، همراهی و وفاق می‌توان امور را پیش برد.

او در پایان از همه معاونین استاندار، مدیران کل و همچنین فرمانداران که به صورت وبیناری در جلسه حاضر بودند خواست نهایت همکاری را با معاون سیاسی د رانجام مأموریت‌ها و انتظارات داشته باشند.

در پایان این جلسه ضمن تقدیر از خدمات جلیل حسنی در دوران سرپرستی معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، حکم تصدی این معاونت با امضای اسکندر مؤمنی وزیر کشور به سید احمد احمدی‌زاده ابلاغ شد.

منبع: استانداری فارس