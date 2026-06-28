مدیرکل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد گفت:فرودگاه مهرآباد در استقبال از میهمانان بین‌المللی و داخلی شرکت‌کننده در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید آمادگی کامل دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رامین آذری، مدیرکل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد، از آمادگی کامل این فرودگاه برای پذیرش و بدرقه میهمانان بین‌المللی و داخلی شرکت‌کننده در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید خبر داد.

 آذری با اشاره به پیش‌بینی تمهیدات ویژه برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد اظهار داشت: تمامی ظرفیت‌های عملیاتی، فنی و خدماتی مهرآباد برای ارائه خدمات مطلوب به پروازهای داخلی و بین‌المللی بسیج شده و هماهنگی‌های لازم میان بخش‌های مختلف فرودگاهی و دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شده است.

وی افزود: از ۱۲ تیرماه،  در فرودگاه مهراباد کلیه واحدها  با آمادگی کامل در خدمت این مأموریت خواهند بود تا پذیرش و اعزام میهمانان و انجام پروازها با بالاترین سطح ایمنی، انجام شود.

وی با اشاره به اعمال محدودیت‌های پروازی اعلام‌شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: تمامی برنامه‌ریزی‌های عملیاتی متناسب با این محدودیت‌ها انجام شده و تلاش خواهیم کرد ضمن مدیریت روان عملیات پروازها ، بهترین خدمات ممکن به میهمانان داخلی و خارجی ارائه شود

برچسب ها: حمل‌ونقل ، فرودگاه
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