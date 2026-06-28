تضمین ترانزیت سالانه ۱.۵ میلیون تن کالا در همکاری جدید تهران و آستانه

باشگاه خبرنگاران جوان؛محمد شکیبی نسب در مراسم امضای قرارداد سرمایه گذاری قزاقستان در احداث مرکز لجستیکی بندر شهید رجایی، با بیان اینکه این توافق، ترانزیت سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران را تضمین میکند، افزود: تحقق این هدف علاوه بر افزایش سهم ایران از بازار ترانزیت منطقه، به بهبود شاخصهای اقتصادی، افزایش درآمدهای ترانزیتی و ارتقای جایگاه بنادر کشور در زنجیره حملونقل بینالمللی منجر خواهد شد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: این سرمایهگذاری علاوه بر توسعه زیرساختها و تأمین تجهیزات بندری، زمینه ایجاد اشتغال، افزایش ظرفیت عملیاتی بندر شهید رجایی و رونق بنادر واقع در مسیر کریدور شمال–جنوب را فراهم میکند.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی قزاقستان در شبکه حملونقل منطقهای خاطرنشان کرد: قزاقستان بهعنوان یکی از کانونهای مهم لجستیکی و ترانزیتی منطقه، میتواند نقش مؤثری در فعالتر شدن کریدور شمال–جنوب ایفا کند و حضور سرمایهگذاران این کشور در بندر شهید رجایی، چه در حوزه توسعه زیرساختها و چه در زمینه تأمین تجهیزات، به رونق هرچه بیشتر این کریدور بینالمللی و گسترش همکاریهای اقتصادی دو کشور کمک خواهد کرد.
شکیبینسب با تأکید بر آثار اقتصادی و اجتماعی این سرمایهگذاری تصریح کرد: اجرای این پروژه علاوه بر ایجاد فرصتهای جدید اشتغال، موجب رونق بنادر واقع در مسیر کریدور شمال–جنوب و افزایش بهرهوری زیرساختهای بندری خواهد شد.
حجم مبادلات کالایی میان ایران و قزاقستان سه برابر میشود.
بنا بر اینگزارش، امان مال گاژواروف، مدیرکل صندوق توسعه تجارت جمهوری قزاقستان نیز در این مراسم با ابراز خرسندی از امضای توافقنامه ایجاد مرکز لجستیکی در بندر شهید رجایی، این پروژه را گامی راهبردی در توسعه همکاریهای اقتصادی و حملونقلی دو کشور دانست و گفت: نزدیک به یک سال است که بهصورت مستمر روی این پروژه کار میکنیم و امروز خوشحالیم که شاهد امضای این توافقنامه هستیم.
وی با تأکید بر چشمانداز بلندمدت این طرح افزود: ما این پروژه را صرفاً یک اسکله، انبار یا ترمینال نمیدانیم، بلکه آن را هسته اولیه ایجاد یک بندر قزاقستانی در بندر شهید رجایی میبینیم؛ طرحی که میتواند نقش مهمی در توسعه کریدورهای ترانزیتی منطقه ایفا کند.
مدیرکل صندوق توسعه تجارت جمهوری قزاقستان با اشاره به تعهد سرمایهگذاری طرف قزاقستانی اظهار کرد: میزان تعهدات سرمایهگذاری ما در این پروژه حدود یک و نیم میلیون دلار است و با جدیت اجرای آن را دنبال خواهیم کرد.
گاژواروف همچنین با اشاره به ظرفیتهای تجاری دو کشور خاطر نشان کرد: در حال حاضر حجم مبادلات کالایی میان ایران و قزاقستان حدود ۴۰۰ میلیون دلار است و امیدواریم با اجرای این توافقنامه و بهرهبرداری از مرکز لجستیکی، این رقم دستکم دو تا سه برابر افزایش یابد.