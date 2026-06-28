باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از اعمال تخفیف در بهای برق مصرفی مشترکان خانگی خبر داد و گفت: مشترکان خانگی در صورت کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف برق از ابتدای خرداد تا پایان شهریور، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مشمول ۳۰ درصد تخفیف در بهای برق مصرفی خواهند شد.
کامبیز ناظریان با تشریح جزئیات این مشوقها گفت: در قالب طرح توسعه نیروگاههای خورشیدی خانگی و ذخیرهسازهای مورد تأیید وزارت نیرو، مشترکان خانگی که داوطلبانه برای نصب نیروگاه خورشیدی استاندارد اقدام کنند، در صورت نصب نیروگاه ۵ کیلوواتی و تأیید رؤیتپذیری آن، از ۲۰ درصد تخفیف در بهای برق طی ماههای خرداد تا شهریور بهرهمند خواهند شد.
ناظریان ادامه داد: همچنین در این طرح، نصب نیروگاه خورشیدی همراه با ذخیرهساز استاندارد مشمول ۳۰ درصد تخفیف در بهای برق مصرفی تا پایان سال ۱۴۰۵ خواهد بود.
منبع: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ