باشگاه خبرنگاران جوان - احمد جباری با اشاره به بازخورد مثبت آزادسازی تردد خودروهای مناطق آزاد در استان هرمزگان، این اقدام را گامی مؤثر در جهت تحقق فلسفه واقعی مناطق آزاد دانست و اظهار داشت: فلسفه وجودی مناطق آزاد، رونق تولید و ایجاد رفاه برای مردم است؛ بنابراین شایسته است که نخستین بهرهمندان از این ظرفیتها، مردم بومی همان جغرافیا باشند.
دبیر کمیسیون عمران مجلس با اشاره به سیاستهای کلان جمعیتی کشور، تردد خودروهای مناطق آزاد را عاملی برای تشویق مردم به سکونت در سواحل خلیجفارس عنوان کرد و افزود: امروز یکی از معضلات کشور، مهاجرت بیرویه به کلانشهرهاست، در حالی که راهبرد اصلی باید سوق دادن جمعیت به سواحل خلیجفارس باشد. اعطای تسهیلات و امتیازات ویژه در حوزههای خودرو، واردات و صادرات، یکی از مهمترین مشوقها برای تحقق مهاجرت معکوس است.
جباری در بخش دیگری از اظهارات خود با تأکید بر وابستگی متقابل اقتصادی و اجتماعی میان هرمزگان و استانهای همجوار تصریح کرد: مطالبه منطقی مردم این است که امکان تردد خودروهای پلاک کیش و قشم، علاوه بر هرمزگان، در استانهای همجوار از جمله فارس، کرمان، بوشهر و سیستان و بلوچستان نیز فراهم شود. با توجه به مراودات گسترده درمانی، آموزشی و تجاری، این اقدام میتواند ضمن تسهیل کسبوکار، پیوندهای منطقهای را بهطور چشمگیری تقویت کند.
وی با قدردانی از مجموعه دستاندرکاران این طرح از جمله استاندار هرمزگان، نمایندگان استان و مجموعه فراجا، تأکید کرد که این رویکرد نباید تنها به خودرو محدود بماند و باید در حوزههای واردات و صادرات کالا نیز نگاهی تسهیلگر و توسعهمحور حاکم باشد.
عضو فراکسیون مناطق آزاد مجلس در پایان با اشاره به تأثیر مثبت افزایش عرضه بر قیمت خودرو خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی از هر اقدامی که منجر به بهرهمندی مردم از ظرفیتهای قانونی مناطق آزاد، افزایش رفاه عمومی و توسعه متوازن استانهای مرزی شود، حمایت قاطع خواهد کرد و امیدواریم با تعامل دولت، شاهد گسترش این اقدامات ارزشمند در آینده نزدیک باشیم.
منبع:روابط عمومی دفتر نماینده مردم شهرستانهای بندرلنگه، بستک، پارسیان و جزیره کیش