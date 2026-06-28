باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در جلسه هفتگی پایش طرح‌های مسکن که یکشنبه ۷ تیرماه برگزار شد، اعلام کرد: با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای برنامه‌های بازسازی و طرح‌های حمایتی مسکن، بازسازی را از مهم‌ترین اولویت‌های این وزارتخانه دانست و گفت: مسیر بازسازی باید با پیگیری روزانه در دستور کار قرار گیرد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه مطلوب که اتمام امر بازسازی و بازگشت خانوار‌های آسیب‌دیده از جنگ به خانه‌هایشان است برسیم.

صادق در این نشست که با حضور معاونان مسکن، مدیران کل ستادی و استانی، مسئولان بانک مسکن، مدیران بنیاد مسکن و ... برگزار شد، با اشاره به ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها برای تأمین منابع مالی اجرای برنامه‌های بازسازی و مسکن حمایتی، اظهار کرد: علاوه بر منابع در نظر گرفته شده در مصوبات مختلف، باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات موجود در این زمینه بهره‌برداری کرد.

وی با اشاره به دو تجربه موفق در دولت برای جلب مشارکت‌های مردمی افزود: استفاده از ظرفیت خیرین با محوریت وزارت آموزش و پرورش و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی برای جذب کمک‌های مردم در داخل و خارج از کشور، از تجربه‌های موفقی است که باید در حوزه بازسازی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین بر استفاده از ظرفیت خدمات فنی و مهندسی تأکید کرد و گفت: لازم است از توان مهندسان داوطلب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها به صورت رایگان و همچنین از ظرفیت انبوه‌سازان برای تسریع در فرآیند ساخت و ساز استفاده شود.

صادق با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین تسهیلات اظهار کرد: همان‌گونه که در مرحله نخست، پرداخت تسهیلات اسکان و حمایت از تأمین مسکن استیجاری خانوار‌های آسیب‌دیده از جنگ در شهر‌ها و روستا‌ها عملکرد موفقی داشته ست، اکنون نیز باید اجرای پروژه‌های ساخت با حداقل زمان ممکن و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود دنبال شود.

وی در ادامه بر تسریع در پرداخت تسهیلات متمم طرح نهضت ملی مسکن نیز تأکید و دستور‌های لازم را در این زمینه صادر کرد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با وزارت نیرو درباره تأمین انشعابات پروژه‌های حمایتی گفت: مقرر شده است در پروژه‌هایی که زیرساخت آب در آنها فراهم است، هزینه انتقال انشعابات با همکاری وزارت نیرو و به صورت تقسیط بلندمدت برای واحد‌های حمایتی کاهش یابد تا روند اجرای پروژه‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود و در تامین سهم آورده متقاضی به مردم نیز کمک شود.

صادق، تسریع در اجرای طرح‌های مسکن استیجاری و مسکن حمایتی را از اولویت‌های اصلی وزارت راه و شهرسازی برشمرد و تصریح کرد: اولویت ما توسعه مسکن استیجاری و تکمیل طرح‌های حمایتی است و تمامی امکانات و ظرفیت‌ها باید در این مسیر به کار گرفته شود.

برنامه واگذاری ۱۶۰هزار مسکن ملی؛ تعیین تکلیف پروژه‌های مشکل‌دار

وی همچنین تعیین تکلیف پروژه‌های مشکل‌داری که طی هفت سال گذشته به دلیل جانمایی نامناسب امکان ساخت یا تکمیل آنها فراهم نشده است و نیز اتمام ۱۶۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن که در مرحله سفت‌کاری قرار دارند، تا پایان سال جاری، را دو مأموریت اصلی وزارت راه و شهرسازی در حوزه طرح‌های حمایتی همزمان با پیشبرد سایر برنامه‌ها از جمله مسکن استیجاری عنوان کرد.