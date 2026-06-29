رئیس اتحادیه تعاونی‌های مسافری کشور گفت: از تمامی ۶ هزار دستگاه برون شهری برای جابه‌جایی عزاداران تشیع رهبر استفاده خواهیم کرد و پیش فروش بلیت‌ها هم از طریق حضوری و اینترنتی انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - احمد رضا عامری رئیس اتحادیه تعاونی‌های مسافری کشور اظهار داشت: از تمامی ۶ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری کشوربرای مراسم تشییع رهبر استفاده خواهیم کرد.

رئیس اتحادیه تعاونی‌های مسافری کشور، با اشاره به تمهیدات حمل‌ونقل جاده‌ای برای مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: با توجه به اینکه پیش‌بینی تعداد شرکت‌کنندگان در این مراسم امکان‌پذیر نیست، هر میزان تقاضا از سوی مردم وجود داشته باشد، امکانات موجود در اختیار هموطنان قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در حال حاضر نمی‌توان عدد دقیقی برای میزان جابه‌جایی مسافران اعلام کرد، چرا که حضور مردم در چنین مراسم باشکوهی قابل پیش‌بینی نیست، اما ناوگان حمل‌ونقل عمومی با ظرفیت موجود آماده خدمت‌رسانی است.

عامری درباره تعداد ناوگان در نظر گرفته‌شده برای این ایام گفت: همان ظرفیت معمول ناوگان اتوبوسی کشور  که حدود ۶هزار دستگاه بوده در خدمت مردم خواهد بود و برنامه‌ریزی‌ها متناسب با میزان تقاضا انجام می‌شود.

رئیس اتحادیه تعاونی‌های مسافری کشور در پاسخ به سوالی درباره مسیرهای پیش‌بینی‌شده برای مراسم تشییع، گفت: از تمامی ظرفیت‌های ناوگان برای مسیرهای منتهی به تهران و همچنین قم و مشهد استفاده خواهد شد.

وی همچنین درباره قیمت بلیت‌ها تأکید کرد: در این ایام هیچ تغییری در قیمت بلیت‌ها اعمال نشده و بلیت‌ها با همان نرخ‌های قبلی عرضه می‌شود.

عامری ادامه داد: مردم می‌توانند بلیت‌های خود را هم به صورت حضوری و هم اینترنتی تهیه کنند و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

گفتنی است  پیش از این رضا اکبری رئیس سازمان راهداری اعلام کرده بود که بر این اساس، پیش‌فروش بلیت سفرهای ناوگان حمل‌ونقل عمومی به مقصد شهر تهران، در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۵ تیر انجام می‌شود.

وی بیان کرد: با توجه به اجرای مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در شهر مقدس قم، پیش‌فروش بلیت ناوگان‌ حمل‌ونقل عمومی برای حضور عزاداران در قم طی روزهای ۱۵ و ۱۶ تیر صورت خواهد گرفت.

معاون وزیر و رئیس سازمان تأکید کرد: همچنین پیش‌فروش بلیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری برای سفر به مشهد مقدس و شرکت در مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی طی روزهای ۱۶ تا ۲۰ تیرانجام می‌شود.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، اتوبوس
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