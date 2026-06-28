مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی گفت: در راستای تقویت توان تولید برق در مناطق استراتژیک کشور، عملیات تعمیرات اساسی واحد گازی شماره ۴ نیروگاه گازی کنارک در استان سیستان و بلوچستان با موفقیت به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - با پایان تعمیرات واحد گازی شماره ۴ کنارک تعهدات شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در بخش ارتقای توان نیروگاه‌های گازی کشور تکمیل شد.

 باقر لطفی مدیرعامل این شرکت در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با اعلام این خبر گفت: در راستای تقویت توان تولید برق در مناطق استراتژیک کشور، عملیات تعمیرات اساسی واحد گازی شماره ۴ نیروگاه گازی کنارک در استان سیستان و بلوچستان با موفقیت به پایان رسید.

او افزود: این واحد که از نوع کلاس F۵ (GE-Frame ۵) است، پس از اجرای دقیق برنامه‌های تعمیراتی توسط متخصصان شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، مجدداً به مدار تولید شبکه سراسری برق کشور متصل شد. با بازگشت این واحد ۲۳.۸ مگاواتی به بهره‌برداری، پایداری شبکه برق در منطقه حائز اهمیت مکران، به‌ویژه در شرایط حساس پیک مصرف تابستان، تقویت چشمگیری خواهد یافت.

لطفی در پایان اشاره کرد که اتصال موفقیت‌آمیز این واحد، تمامی تعهدات شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در زمینه تعمیرات اساسی و تقویت توان نیروگاه‌های گازی سراسر کشور به طور کامل به اجرا درآمده و به پایان رسید.

برچسب ها: تعمیرات نیروگاهی ، وزارت نیرو
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