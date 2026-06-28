باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبهکباری - ایمان محرابینیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور، از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر در برخی محورهای شمالی شاهد ترافیک سنگین و در برخی مناطق شاهد بارش باران هستیم.
وی اظهار کرد: ترافیک در محور فیروزکوه (مسیر شمال به جنوب) در محدوده دماوند، محور قدیم تهران - بومهن در محدوده سعیدآباد و همچنین در برخی مقاطع محور تهران - شهریار سنگین گزارش شده است.
محرابینیا افزود: در محورهای چالوس، هراز، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال، آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت) و محور فیروزکوه (جنوب به شمال) تردد روان است.
وی با اشاره به وضعیت جوی محورهای کشور تصریح کرد: در برخی محورهای استانهای گیلان و مازندران بارش باران گزارش شده و در ارتفاعات و برخی محورهای این مناطق نیز مهگرفتگی وجود دارد.
مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور ادامه داد: در محورهای مواصلاتی استانهای گلستان، گیلان و مازندران نیز در برخی مقاطع بارش باران مشاهده میشود.
وی از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راهها از طریق سامانههای اطلاعرسانی مرکز مدیریت راهها مطلع شوند.