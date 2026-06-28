مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:فردا دوشنبه فقط در مازندران، شرق گیلان و خراسان شمالی رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در ۷ استان واقع در نوار شمالی کشور، رگبار باران، رعد و برق و کاهش نسبی دما را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: امشب با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر در شمال آذربایجان غربی، مناطقی از آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات در گلستان و خراسان شمالی، ابرناکی، رگبار و رعد و برق، وزش باد همراه با کاهش نسبی دما را شاهد خواهیم بود‌.

وی افزود: امشب همچنین در شمال شرق و دامنه های جنوبی البرز شامل استان‌های تهران و سمنان در بعضی ساعات افزایش وزش باد انتظار می رود.

او گفت: فردا (دوشنبه) فقط در مازندران، شرق گیلان و خراسان شمالی رگبار پراکنده رخ می دهد. همچنین در شمال شرق و شرق کشور افزایش وزش باد و در برخی مناطق به‌ویژه در زابل خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود.

او بیان کرد: از فردا تا سه شنبه در ارتفاعات شرق هرمزگان و جنوب شرق کرمان به‌ویژه در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق رخ می دهد.

او گفت: امشب و فردا دریای خزر و دوشنبه تا چهارشنبه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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