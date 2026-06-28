باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - عقابی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به کاربرد فناوریهای نوین در علوم شناختی اظهار کرد: در این حوزه بیش از آنکه درباره هوش مصنوعی صحبت کنیم، ابتدا درباره هوش طبیعی انسان سخن میگوییم. هدف اصلی این است که ظرفیتهای مغز انسان بهتر شناخته شود و افراد بتوانند از تواناییهای شناختی خود به شکل بهینه استفاده کنند.
وی افزود: هوش مصنوعی زمانی وارد عمل میشود که حجم دادهها از توان پردازشی انسان خارج باشد. امروز اطلاعات مربوط به میلیونها نفر، سالها پژوهش و هزاران مطالعه در اختیار پژوهشگران قرار دارد و تحلیل همزمان این حجم از دادهها برای انسان امکانپذیر نیست؛ در اینجا هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار کمکی وارد میدان میشود.
این کارشناس تصریح کرد: الگوریتمهای هوش مصنوعی تلاش میکنند الگوی تصمیمگیری انسان را شبیهسازی کنند، اما هدف آنها جایگزینی مغز انسان نیست؛ بلکه با پردازش سریع دادهها، پیشنهادهای دقیقتری برای تشخیص، درمان، پیشگیری و حتی بهبود سبک زندگی ارائه میکنند.
عقابی درباره فناوریهای رابط مغز و رایانه (BCI) نیز گفت: توسعه مستقیم این فناوریها در مجموعه ما انجام نمیشود، اما ابزارهای وابسته به آن مانند واقعیت مجازی، شبیهسازها و بازیهای شناختی بخش مهمی از فعالیتهای ارزیابی مغز را تشکیل میدهند.
وی توضیح داد: در بسیاری از شرایط امکان ایجاد موقعیت واقعی برای بررسی عملکرد مغز وجود ندارد. به عنوان نمونه نمیتوان برای بررسی واکنش مغز یک خلبان، او را در شرایط واقعی بحران قرار داد. به همین دلیل با استفاده از شبیهسازهای پیشرفته، همان شرایط به صورت مجازی بازسازی میشود تا نحوه تصمیمگیری، میزان استرس و عملکرد مغز مورد ارزیابی قرار گیرد.
به گفته این کارشناس، این فناوریها علاوه بر پژوهش، در حوزه توانبخشی نیز کاربرد گستردهای دارند و برای ارزیابی میزان اثربخشی تجهیزات کمکی بیماران دارای مشکلات حرکتی، شنوایی و بینایی مورد استفاده قرار میگیرند.
عقابی با اشاره به آینده این فناوریها اظهار کرد: هر پیشرفتی که در حوزههایی مانند هوش مصنوعی، الکترونیک، رایانه، مخابرات و مهندسی اتفاق بیفتد، به سرعت وارد حوزه سلامت خواهد شد و کاربردهای جدیدی در علوم اعصاب پیدا میکند.
وی افزود: در سالهای آینده پزشکی شخصیسازیشده، توانبخشی هوشمند، تحلیل لحظهای دادههای مغزی و طراحی درمانهای متناسب با ویژگیهای هر فرد از مهمترین دستاوردهای این فناوریها خواهد بود.
این کارشناس تأکید کرد: هدف نهایی همه این فناوریها، ارتقای سلامت، افزایش کیفیت زندگی و کمک به تصمیمگیری بهتر انسان است و هوش مصنوعی تنها ابزاری برای رسیدن به این هدف محسوب میشود.