باشگاه خبرنگاران جوان - در مرحله نخست دور مقدماتی سینا مقیمی برابر دانیل پانارین از روسیه ۳ بر ۶ و یک بر ۶ نتیجه را واگذار کرد و یونس طلاور برابر فوتیادز از قبرس ۳ بر ۶ و ۲ بر ۶ شکست خورد، اما در ادامه این رقابت‌ها سامیار الیاسی برابر پراناو کوراده از هند به میدان رفت که این دیدار با برتری ۴ بر ۶، ۶ بر ۴ و ۱۰ بر ۸ نماینده کشورمان همراه بود. در این مسابقات علی یزدانی در جدول اصلی باید به مصاف رقبای خود برود.

گفتنی است نمایندگان کشورمان خود را برای حضور در رقابت‌های دیویس کاپ گروه ۳ منطقه آسیا و اقیانوسیه آماده می‌کنند. رقابت‌هایی که از ۲۲ تیرماه به میزبانی کوالالامپور مالزی آغاز خواهد شد. در این مسابقات تیم‌های تنیس ایران، ویتنام، اردن، سنگاپور، عربستان، فیلیپین، مالزی و ازبکستان حضور دارند و در نهایت سه تیم برتر به مسابقات پلی‌آف گروه ۲ جهانی در سال ۲۰۲۷ صعود خواهند کرد. هدایت این تیم بر عهده حمیدرضا نداف است.