استاندار آذربایجان‌غربی از اجرای ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه سرمایه‌گذاری و زیرساختی در نقاط مختلف استان خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی امنیت پایدار در استان را مهم‌ترین زیرساخت توسعه دانسته و خاطرنشان شد: حضور گسترده سرمایه‌گذاران و اجرای پروژه‌های بزرگ، بیانگر ثبات، امنیت و فضای مناسب سرمایه‌گذاری در استان است.

وی با اشاره به حمایت از مرزنشینان گفت: صدور کارت‌های مرزنشینی و اجرای قانون ساماندهی کولبری با هدف ایجاد درآمد پایدار، توسعه تجارت قانونی و افزایش سهم مردم از منافع مرزی با جدیت در استان دنبال می‌شود.

رحمانی با بیان اینکه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه سرمایه‌گذاری و زیرساختی در نقاط مختلف استان در حال اجراست، اظهار کرد: بخش عمده این طرح‌ها با مشارکت بخش خصوصی و خارج از اعتبارات دولتی تأمین مالی شده که نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به امنیت و ظرفیت‌های توسعه‌ای آذربایجان‌غربی است.

برچسب ها: پروژه سرمایه گذاری ، استانداری آذربایجان غربی
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