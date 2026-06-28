باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حیدری گفت: امروز دمای ۲۱ ایستگاه هواشناسی استان از ۴۰ درجه سلسیوس فراتر رفت که از این تعداد، ۱۲ ایستگاه دمای ۴۵ درجه و بیشتر را به ثبت رساندند. پس از کهورک، زابل با ثبت دمای ۴۹ درجه سلسیوس در جایگاه دومین نقطه گرم استان قرار گرفت. همچنین بیشینه دمای هوای زاهدان در گرمترین ساعات روز به ۴۱ درجه سلسیوس رسید.
مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به وضعیت بارندگیها اظهار کرد: امروز در ۶ ایستگاه هواشناسی استان بارندگی ثبت شد که بیشترین آن مربوط به مچان با ۲۳ میلیمتر، بلپیر با ۱۴ میلیمتر و کشیگ با ۶ میلیمتر بود.
حیدری در ادامه گفت: بر اساس آخرین نقشهها و مدلهای پیشیابی، طی سه روز آینده در ارتفاعات شرقی و جنوبی استان و همچنین روی دریای عمان، شرایط برای رشد ابرهای همرفتی، وقوع رگبارهای پراکنده، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید لحظهای مهیاست.
وی افزود: از دوشنبه تا پایان هفته در نیمه شمالی استان، وزش باد شدید و در مناطق مستعد، طوفان گردوخاک پیشبینی میشود. همچنین در زاهدان و نواحی مرکزی استان نیز در این مدت وزش باد، افزایش غبار و در برخی ساعات گردوخاک مورد انتظار است. از روز دوشنبه در شمال استان و از روز سهشنبه در زاهدان، از شدت گرمای هوا بهتدریج کاسته خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان به شهروندان توصیه کرد در ساعات اوج گرما از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و در مصرف آب و برق صرفهجویی کنند. همچنین با توجه به احتمال وقوع رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید لحظهای، از توقف و اتراق در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها، صعود به ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع خودداری شود. در مناطق شمالی و مرکزی استان نیز با توجه به وزش باد شدید و گردوخاک، استفاده از ماسک بهویژه برای بیماران تنفسی و سالمندان، پرهیز از ترددهای غیرضروری و رعایت احتیاط در ترددهای جادهای توصیه میشود.
منبع هواشناسی سیستان وبلوچستان