باشگاه خبرنگاران جوان- بند ۱ تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تصریح می‌کند: «جمهوری اسلامی ایران و ایالات‌متحده آمریکا و متحدین آنها در جنگ حاضر، با امضای این یادداشت تفاهم خاتمه فوری و دائمی عملیات‌های نظامی را در تمامی جبهه‌ها، ازجمله در لبنان، اعلام کرده و تعهد می‌کنند ازاین‌پس هیچ جنگ یا هیچ عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند و از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند. توافق نهایی خاتمه دائمی جنگ در تمامی جبهه‌ها، ازجمله در لبنان، و بقیه مفاد این بند را تایید خواهد کرد.»، اما این بند بار‌ها از طرف آمریکا و اسرائیل هم در لبنان و هم در ایران، نقض شده است.

۱. از زمان امضای تفاهم تاکنون، اسرائیل حملات متعددی در جنوب لبنان انجام داده است. درحالی‌که طبق بند مذکور، این حملات باید کاملاً خاتمه می‌یافت.

۲. زمانی که تیم مذاکره‌کننده در سوئیس حضور داشت، رئیس‌جمهور آمریکا مجدداً ایران را به بمباران تهدید کرد. اما طبق تفاهم، تهدید یا استفاده از زور، ممنوع بود.

۳. روز گذشته توافقی میان دولت لبنان و اسرائیل با میانجی‌گری ایالات‌متحده امضا شد. این توافق نیز، مستقیماً نقض بند ۱ تفاهم ایران و آمریکا است. زیرا به‌جای تضمین تمامیت ارضی لبنان، اشغال این کشور را تضمین کرد و دست صهیونیست‌ها را برای ادامه حملات و کشتار، باز گذاشت.

۴. در دو روز گذشته، آمریکا عملیات‌هایی مستقیم علیه ایران انجام داد. وزارت خارجه نیز بر نقض صریح بند ۱ تفاهم‌نامه تاکید کرد.

۵. رئیس‌جمهور آمریکا در توییتی جدید نوشت: «هواپیما‌های ایالات‌متحده همین حالا تأسیسات ذخیره موشک و پهپاد ایران و سایت‌های رادار ساحلی را به دلیل نقض دوباره توافق آتش‌بس موردحمله قرار دادند! ممکن است روزی برسد که دیگر نتوانیم منطقی رفتار کنیم و مجبور شویم کار را به‌صورت نظامی تمام کنیم؛ کاری که خیلی موفق شروع کردیم. اگر این اتفاق بیفتد، جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت!».

اما نقض تفاهم‌نامه، صرفاً در بند ۱ خلاصه نمی‌شود. در بند دوم آمده است: «جمهوری اسلامی ایران و ایالات‌متحده آمریکا متعهد می‌شوند که به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند.» اقدامات چند روز اخیر آمریکایی‌ها، علاوه بر بند اول، بند دوم را هم نقض کرده است.

بند ۵ تفاهم می‌گوید: «با امضای این یادداشت تفاهم، جمهوری اسلامی ایران ترتیباتی را با حداکثر تلاش خود برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری، بدون هزینه فقط برای ۶۰ روز، از خلیج‌فارس به دریای عمان و بالعکس، اتخاذ خواهد کرد.»

شورای عالی امنیت ملی نیز در این خصوص گفته بود: «در اجرای بند ۵ یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، کشتی‌های تجاری متقاضی عبور از تنگه هرمز باید درخواست خود را به مدیریت آبراه خلیج‌فارس (PGSA.ir) ارسال نمایند.»، اما تلاش عبور کشتی‌های متخلف با حمایت آمریکا، این بند را هم نقض کرده است.

بند ۱۱ تفاهم‌نامه می‌گوید: «ایالات‌متحده آمریکا متعهد می‌شود تا وجوه و دارایی‌های محدود یا مسدود شده جمهوری اسلامی ایران را با اجرای این یادداشت تفاهم به‌طور کامل برای استفاده در دسترس قرار دهد. این وجوه، چه در حساب اصلی نگهداری شوند و چه منتقل شوند، برای پرداخت به هر ذینفع نهایی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، باید به‌طور کامل قابل‌استفاده شوند.».

اما رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شده که دارایی‌های ایران به‌صورت اعتباری آزاد شده و صرفاً باید برای خرید کالا‌های خرج آمریکایی شود.

در حال حاضر، حتی اگر تمام ۱۴ بند را حیاتی ندانیم، قدر مسلم این است که بند‌های حیاتی توافق، تاکنون به‌طور کامل از سوی آمریکا نقض شده است. شورای عالی امنیت ملی پس از پیام رهبر انقلاب در بیانیه‌ای تأکید کرده بود: «با بی‌اعتمادی کامل به دشمن بدعهد و پیمان‌شکن و با نظارت دقیق بر فرآیند مذاکرات و اجرای برنامه‌ها، چنانچه تخطی و تخلفی از جانب طرف آمریکایی صورت گیرد، طبق برنامه از پیش تعیین شده، اقدام متقابل صورت خواهد گرفت.»

در حال حاضر ایران به هر حمله یا اقدامی از سوی آمریکا، پاسخی متناظر داده و بر حق حاکمیت خود در کنترل عبور و مرور تنگه هرمز، به‌صورت عملی پافشاری کرده و با کشتی‌های متخلف برخورد کرده است. این اقدامات، بسیار مهم و نشان‌دهنده اراده تهران برای مقابله با تجاوز دشمن است.

حال باید دید در بعد سیاسی، چه تصمیمی در خصوص ادامه مذاکرات و تلاش برای اجرای بند ۱ تفاهم اولیه، صورت خواهد گرفت.

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منبع: فارس