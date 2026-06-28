باشگاه خبرنگاران جوان - حمید گودرزی همزمان با هفته مبارزه با مواد مخدر، اظهار کرد: هفته مبارزه با مواد مخدر فرصتی برای تأمل و بازخوانی مسئولیت‌های اجتماعی در برابر یکی از پیچیده‌ترین آسیب‌های عصر حاضر است؛ آسیبی که بنیان خانواده، سلامت روانی و اجتماعی جامعه و سرمایه انسانی کشور را هدف قرار داده و مقابله با آن نیازمند عزم ملی و مشارکت همگانی است.

او با اشاره به شعار امسال هفته مبارزه با مواد مخدر، «مسأله جهانی مواد مخدر؛ موضوعات پابرجا، چالش‌های نوپدید، پاسخ‌دهی نوآورانه»، افزود: این شعار به‌خوبی بیانگر ضرورت بهره‌گیری از روش‌های علمی، نوآورانه و مبتنی بر دانش روز در حوزه پیشگیری، درمان و کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد است. امروز با ظهور مواد روان‌گردان جدید و تغییر الگو‌های مصرف، لازم است برنامه‌های پیشگیرانه نیز متناسب با این تحولات به‌روز شوند.

گودرزی با تأکید بر اینکه سازمان بهزیستی با تکیه بر دانش تخصصی مددکاران، روان‌شناسان، مشاوران و همکاری مؤسسات غیردولتی و شرکای اجتماعی، خدمات گسترده‌ای را در حوزه اعتیاد ارائه می‌دهد، گفت: هدف ما تنها درمان افراد نیست، بلکه توانمندسازی، بازگشت پایدار افراد به خانواده و جامعه و صیانت از سرمایه‌های انسانی کشور است؛ چرا که بازگرداندن یک فرد بهبودیافته به چرخه سالم زندگی، نجات یک خانواده و تقویت امنیت و سلامت اجتماعی را به دنبال دارد.

مدیرکل بهزیستی فارس با تشریح عملکرد این مجموعه در حوزه درمان اعتیاد افزود: در حال حاضر ۱۰۵ مرکز و فعالیت تخصصی درمان و کاهش اسیب اعتیاد تحت نظارت بهزیستی استان فارس فعالیت می‌کنند که در سال ۱۴۰۴ به ۲۵ هزار و ۷۶۱ نفر خدمات تخصصی درمان، کاهش آسیب و بازتوانی ارائه کرده‌اند. این مراکز شامل مراکز اقامتی میان‌مدت، اجتماع‌درمان‌مدار، مدیریت مورد، مراکز گذری، سرپناه، تیم‌های سیار، مراکز توانمندسازی و صیانت اجتماعی، مرکز ماده ۱۶ و سایر مراکز تخصصی فعال در حوزه درمان اعتیاد هستند.

او همچنین با اشاره به برنامه‌های پیشگیرانه بهزیستی فارس گفت: پیشگیری مؤثرترین و کم‌هزینه‌ترین راهکار مقابله با اعتیاد است. در همین راستا، طرح «کیان (کارمندیاری)» در ۵۷ محیط کاری با پوشش یک‌هزار و ۴۶۱ نفر، طرح «پازک» در ۱۵ محله با پوشش ۳۶۱ نفر و برنامه پیشگیری از اعتیاد و ارتقای توانمندی‌های رفتاری ـ شناختی در ۱۶ مرکز با پوشش ۳۲۸ نفر در سطح استان اجرا شده است. این برنامه‌ها با هدف ارتقای آگاهی عمومی، افزایش مهارت‌های زندگی و کاهش عوامل خطر در گروه‌های هدف دنبال می‌شوند.

گودرزی با بیان اینکه پیشگیری از اعتیاد یک مسئولیت همگانی است، تصریح کرد: تحکیم بنیان خانواده، آموزش مهارت‌های زندگی، افزایش تاب‌آوری روانی و اجتماعی، آگاه‌سازی نوجوانان و جوانان و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و سایر نهاد‌های فرهنگی، مهم‌ترین عوامل پیشگیری از گرایش به مصرف مواد مخدر هستند.

او در پایان ضمن گرامیداشت هفته مبارزه با مواد مخدر، بر تداوم همکاری بین‌بخشی در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: بهزیستی استان فارس با استفاده از ظرفیت مراکز تخصصی، نیرو‌های متخصص و مشارکت نهاد‌های دولتی و مردمی، توسعه خدمات پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و بازتوانی را با رویکردی علمی و انسان‌محور دنبال می‌کند و امیدوار است با افزایش مشارکت اجتماعی، گام‌های مؤثرتری در مسیر ساخت جامعه‌ای سالم، پویا و عاری از آسیب‌های ناشی از اعتیاد برداشته شود.

منبع: بهزیستی فارس