باشگاه خبرنگاران جوان- در روزهایی که نهادهای بینالمللی در برابر حمام خون در غزه و لبنان فلج شدهاند، گفتمان سیاست اسلامی سلاح پنهان خود را بیرون کشیده است. پیوند فتاوای فقهای شیعه و حمایت علمای جهان اسلام از حریم ولایت، نشان میدهد مفهوم شرعی «مهدورالدَّم» دیگر تنها یک اصطلاح فقهی نیست، بلکه یک «موتور تولید قدرت» بینظیر برای تغییر معادلات ژئوپلیتیک جهان است
مجلس خبرگان رهبری در پیامی راهبردی، معادلات تقابل نظامی و دیپلماتیک را تغییر داد و جسورانه اعلام کرد:
"موضوع تعیین متجاوز و معرفی عاملان مهدورالدم جنایتهای اخیر، بهویژه رئیسجمهور جنایتکار آمریکا و نخستوزیر پلید رژیم صهیونیستی... نباید مورد اغماض قرار گیرد و بر هر مکلفی که به آنها دسترسی پیدا کند واجب است که این جنایتکاران را به درک واصل کند. "
پیشتر، ۱۰۰ نفر از علمای برجسته جهان اسلام در دی ماه سال گذشته برای حمایت از رهبر انقلاب اسلامی در بیانیهای تاریخی مرقوم کردند:
"حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای (مدظله العالی)، رهبر جبهه عزت اسلامی و ولیّامر مشروع... هستند که با حکمت، شجاعت و بصیرت، از کیان امت اسلامی دفاع میکنند. تهدید ایشان، تعرض به حریم ولایت مشروع و اعلان دشمنی با جبهه عزت اسلامی تلقی میشود. "
تلاقی این دو پیام نشان میدهد که صدور حکم مهدورالدَّم برای سران استکبار، یک موضعگیریِ محدود سیاسی نیست؛ بلکه شلیک یک «بمب بازدارنده» با پشتوانه لجستیکیِ امت اسلام است.
مهمترین نقطه ثقل در این احکام شرعی، تولید قدرتِ نامتمرکز است. در دکترین نظامی کلاسیک، «قدرت» وابسته به بودجه، پادگان و جنگندههاست و با تحریم یا بمباران تضعیف میشود. اما وقتی مفهوم «مهدورالدَّم» وارد کارزار میشود، قابلیت «فتوا» یک ارتش نامرئی خلق میکند.
این مفهوم، تودههای مسلمان را از تماشاچیانِ منفعلِ اخبار، به کنشگران و مجریانِ بالقوه عدالت تبدیل میکند. این همان نقطه اوج قدرتسازی فقه سیاسی است: تبدیل یک و نیم میلیارد مسلمان به سیلوهای متحرک قدرت که نیازی به عبور از گیتهای مرزی یا پوشیدن یونیفرم نظامی ندارند.
دشمنی که روانشناسی جهان اسلام را میشناسد، بهخوبی درک میکند که این احکام چه کابوس امنیتیِ وحشتناکی میسازند. بازدارندگی در غرب بر اساس «توازن وحشت اتمی» است، اما بازدارندگی سیاست اسلامی مبتنی بر «شبحِ مجازات» است.
وقتی شخصی مهدورالدَّم اعلام میشود و علمای جهان اسلام نیز تعرض به رهبری این جبهه را اعلانجنگ به کل امَّت میدانند، هزینههای حفاظت سایبری، فیزیکی و روانی سران واشنگتن و تلآویو سر به فلک میکشد. آنها دیگر نباید فقط از موشکهای بالستیک بترسند، بلکه باید از سایه خود در امنترین پناهگاههایشان نیز در هراس باشند.
این سطح از قدرتسازی مردمی، بازوی دیپلماسی را بهشدت تقویت میکند. دیپلمات جبهه مقاومت وقتی پشت میز مذاکره مینشیند، دیگر نماینده یک جغرافیای محدود نیست؛ او نماینده گفتمانی است که با یک فتوای شرعی، میتواند هر نقطه از جهان را برای دشمن ناامن کند.
مفهوم «مهدورالدَّم»، درهمآمیخته باقدرت بسیجکننده مقام ولایت، پیشرفتهترین مدل «بازدارندگی نامتقارن» را به جهان معرفی کرده است. وقتی جنایتکاران خطوط قرمز انسانیت را پاره میکنند، فقه اسلامی با تولید قدرتی شبکهای و فلجکننده، ابتکار عمل را در جنگ ترکیبی امروز، مقتدرانه به دست جبهه حق میسپارد.
منبع: فارس