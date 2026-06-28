ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت: غرب تلاش کرد تا مسکو را در جنگ شکست دهد و در اوضاع سیاسی آن بی‌ثباتی ایجاد کند، اما شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پوتین در سخنانی در کنگره حزب حاکم روسیه متحد اظهار کرد: روسیه تحت فشار بی‌سابقه نخبگان غربی قرار دارد. اما آنها نتوانستند شکستی راهبردی بر ما تحمیل کنند یا در میدان نبرد به پیروزی برسند. آنها همچنین موفق نشدند که در اوضاع سیاسی روسیه بی‌ثباتی ایجاد کنند.

وی تاکید کرد: روسیه محکم و استوار روی پا‌های خود ایستاده است و منافع اساسی و اصلی خود را تعیین کرده و آماده است تا برای آنها و آینده، سبک زندگی، ایدئولوژی مستقل و بنیان‌ها و اصول زندگی خود بجنگد.

به گزارش تاس، روسیه جمهور روسیه افزود: غرب ترجیح داد که چشم خود را به روی همه [حملات تروریستی کی‌یف]ببدد و در عین حال تحریم‌های غیرقانونی علیه ما وضع کرده است.

وی با اشاره به اینکه روسیه با همه تلاش‌های برای جلوگیری از توسعه آن مقابله خواهد کرد، گفت: ما نیرو، ابزار و اراده سیاسی برای این کار را داریم و ما مطمئنا امنیت کشور و شهروندانمان و همچنین مصونیت مرزهایمان را در چشم‌انداز تاریخی طولانی‌تری تضمین خواهیم کرد.

پوتین درباره حملات عمدی اوکراین به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی و استخدام عاملان خرابکاری گفت: رژیم کی‌یف در حال عقب‌نشینی در کل خط درگیری است و به همین دلیل به فعالیت‌های تروریستی آشکار متوسل شده است.

وی همچنین بر کاهش تاثیرات حملات اوکراین بر زیرساخت‌های غیرنظامی روسیه تاکید کرد و افزود که مناطق این کشور با مشکل سوخت مواجه شده‌اند و یک کمیته اضطراری در حال کار برای تامین سوخت در سراسر کشور است.

رئیس جمهور روسیه تصریح کرد: ما چند روز پیش در جلسه‌ای با اعضای دولت، وضعیت بازار نفت داخلی را به تفصیل مورد بحث قرار دادیم. می‌خواهم بار دیگر تاکید کنم که تاثیر حملات تروریستی بر تاسیسات و زیرساخت‌های غیرنظامی ما باید به حداقل برسد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: ولادیمیر پوتین ، روسیه
خبرهای مرتبط
پیام همبستگی پوتین برای ونزوئلا پس از زلزله‌های مرگبار
بایدن در سخنرانی انتخاباتی: ترامپ «بازنده» و «فاسد» است
حملات پیاپی اوکراین به بزرگ‌ترین نیروگاه هسته‌ای اروپا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای اسرائیل درباره ترور دو عضو حماس
انتقاد شدید داوود اوغلو از موج دستگیری‌ها در ترکیه پیش از اجلاس ناتو: قدرت خود را به اسرائیل نشان دهید، نه به مردم
آتش‌سوزی گسترده در یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های روسیه پس از حمله پهپادی
فرانسه حدود ۱۰۰۰ مرگ و میر اضافی را در موج گرما ثبت کرده است
آیزنکوت: نتانیاهو «کورکورانه» اسرائیل را به پایین‌ترین نقطه تاریخ کشانده است
توافق کره جنوبی و ژاپن برای تعمیق همکاری‌های دفاعی
سرنگونی ۲۱۲ پهپاد اوکراینی توسط پدافند هوایی روسیه در شبانه‌روز گذشته
تأکید رئیس جمهور عراق بر حل‌وفصل اختلافات به روش‌های دیپلماتیک
سازمان ملل: زلزله در ونزوئلا می‌تواند بیش از ۶.۷ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار دهد
سازمان ملل: یمن بیشترین بار جمعیت گرفتار قحطی در جهان را به دوش می‌کشد
آخرین اخبار
پوتین: تلاش غرب برای ایجاد بی‌ثباتی سیاسی در روسیه شکست خورد
رایزنی بن‌سلمان و مکرون درباره آخرین تحولات تفاهم ایران و آمریکا
ناتو گسترش اشتراک‌گذاری تسلیحات اتمی خود را بررسی می‌کند
تأکید رئیس جمهور عراق بر حل‌وفصل اختلافات به روش‌های دیپلماتیک
اولیانوف: آتش‌بس آمریکا و ایران «بسیار» شکننده است
سقوط بالگرد آرامکو در راس تنوره ۱۴ کشته بر جای گذاشت
کمین حزب‌الله علیه تیپ ویژه گولانی در جنوب لبنان؛ یک نظامی اسرائیلی کشته شد
نخست وزیر اسلواکی با تأمین مالی تسلیحاتی ناتو برای اوکراین مخالفت کرد
فرانسه حدود ۱۰۰۰ مرگ و میر اضافی را در موج گرما ثبت کرده است
پاکستان و بحرین بر تداوم دیپلماسی برای صلح در خاورمیانه تأکید کردند
۲ کشته در حملات پهپادی اوکراین به روسیه
آتش‌سوزی گسترده در یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های روسیه پس از حمله پهپادی
ادعای اسرائیل درباره ترور دو عضو حماس
سرنگونی ۲۱۲ پهپاد اوکراینی توسط پدافند هوایی روسیه در شبانه‌روز گذشته
توافق کره جنوبی و ژاپن برای تعمیق همکاری‌های دفاعی
آیزنکوت: نتانیاهو «کورکورانه» اسرائیل را به پایین‌ترین نقطه تاریخ کشانده است
سازمان ملل: یمن بیشترین بار جمعیت گرفتار قحطی در جهان را به دوش می‌کشد
سازمان ملل: زلزله در ونزوئلا می‌تواند بیش از ۶.۷ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار دهد
انتقاد شدید داوود اوغلو از موج دستگیری‌ها در ترکیه پیش از اجلاس ناتو: قدرت خود را به اسرائیل نشان دهید، نه به مردم
امیدواری اوکراین به دریافت دستکم ۱۵۴ میلیارد دلار از متحدان غربی خود
نخست وزیر آرژانتین استعفا کرد
بایدن در سخنرانی انتخاباتی: ترامپ «بازنده» و «فاسد» است
درخواست بنیاد حقوق بشر برای تحقیق و پیگرد قانونی بن گویر در آمریکا به اتهام نسل‌کشی
نماینده کنگره: حملات آمریکا به ایران قطعنامه اختیارات جنگی را نقض می‌کند
نقض تفاهم از دروازه هرمز
بازی بزرگ تهران در هرمز
شنیده شدن صدای انفجار در بحرین و کویت
ترامپ با نقض مجدد تفاهمنامه، تجاوز به اهدافی در ایران را تائید کرد
ارتش آمریکا حمله مجدد به ایران را تایید کرد
الکساندر ووجیچ از رئیس‌جمهوری صربستان استعفا می‌کند