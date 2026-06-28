باشگاه خبرنگاران جوان - پوتین در سخنانی در کنگره حزب حاکم روسیه متحد اظهار کرد: روسیه تحت فشار بیسابقه نخبگان غربی قرار دارد. اما آنها نتوانستند شکستی راهبردی بر ما تحمیل کنند یا در میدان نبرد به پیروزی برسند. آنها همچنین موفق نشدند که در اوضاع سیاسی روسیه بیثباتی ایجاد کنند.
وی تاکید کرد: روسیه محکم و استوار روی پاهای خود ایستاده است و منافع اساسی و اصلی خود را تعیین کرده و آماده است تا برای آنها و آینده، سبک زندگی، ایدئولوژی مستقل و بنیانها و اصول زندگی خود بجنگد.
به گزارش تاس، روسیه جمهور روسیه افزود: غرب ترجیح داد که چشم خود را به روی همه [حملات تروریستی کییف]ببدد و در عین حال تحریمهای غیرقانونی علیه ما وضع کرده است.
وی با اشاره به اینکه روسیه با همه تلاشهای برای جلوگیری از توسعه آن مقابله خواهد کرد، گفت: ما نیرو، ابزار و اراده سیاسی برای این کار را داریم و ما مطمئنا امنیت کشور و شهروندانمان و همچنین مصونیت مرزهایمان را در چشمانداز تاریخی طولانیتری تضمین خواهیم کرد.
پوتین درباره حملات عمدی اوکراین به غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی و استخدام عاملان خرابکاری گفت: رژیم کییف در حال عقبنشینی در کل خط درگیری است و به همین دلیل به فعالیتهای تروریستی آشکار متوسل شده است.
وی همچنین بر کاهش تاثیرات حملات اوکراین بر زیرساختهای غیرنظامی روسیه تاکید کرد و افزود که مناطق این کشور با مشکل سوخت مواجه شدهاند و یک کمیته اضطراری در حال کار برای تامین سوخت در سراسر کشور است.
رئیس جمهور روسیه تصریح کرد: ما چند روز پیش در جلسهای با اعضای دولت، وضعیت بازار نفت داخلی را به تفصیل مورد بحث قرار دادیم. میخواهم بار دیگر تاکید کنم که تاثیر حملات تروریستی بر تاسیسات و زیرساختهای غیرنظامی ما باید به حداقل برسد.
منبع: ایرنا