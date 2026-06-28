مدیرکل دامپزشکی اذربایجان غربی از ضبط بیش از ۴۲۰ کیلوگرم گوشت فاسد و غیر خوراکی در نتیجه نظارت و پایش گوشتهای قربانی تاسوعا و عاشورای حسینی در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیامک قابلی، مدیر کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی گفت: در راستای تضمین سلامت سفره‌های عزاداری، مجموعاً ۵۲ اکیپ تخصصی دامپزشکی در سراسر استان مستقر شدند که وظیفه پایش دقیق از لحظه ورود دام به کشتارگاه تا رسیدن محصولات به هیئت‌ها و دسته‌های عزاداری را بر عهده داشتند.

وی افزود: بر اساس گزارش نهایی، مأمورین دامپزشکی موفق به بازرسی دقیق بیش از ۴۷۲ لاشه دام شدند. در جریان این عملیات و با استناد به استانداردهای سلامت، بیش از ۴۲۰ کیلوگرم گوشت که فاقد شرایط بهداشتی و مناسب برای مصرف عمومی بودند، ضبط و طبق روال قانونی امحا و از چرخه مصرف انسانی خارج گردید.

مدیر کل دامپزشکی استان گفت: نظارت‌ها تنها به سطح کشتارگاه‌ها محدود نشده و اکیپ‌های سیار با حضور در محل دسته‌ها و هیئت‌های عزاداری، علاوه بر بازرسی گوشت، وضعیت سلامت سایر مواد غذایی پروتئینی را نیز بررسی کردند. در این بخش نیز مقداری آلایش خوراکی غیرقابل مصرف شناسایی و ضبط شد که از ورود آن‌ها به سفره‌های عزاداری جلوگیری به عمل آمد.

قابلی ،ضمن قدردانی از همکاری هیئت‌های مذهبی ، تأکید کرد که نظارت بر سلامت مواد غذایی پروتئینی، اولویت اصلی اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی در تمامی مناسبت‌های حساس است.

برچسب ها: ضبط گوشت ، دامپزشکی
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