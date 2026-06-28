وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با فؤاد حسین، وزیر امور خارجه این کشور، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، که در رأس هیأتی دیپلماتیک به منظور رایزنی با مقامات عالی‌رتبه جمهوری عراق به بغداد سفر کرده است، صبح امروز یک‌شنبه با فؤاد حسین، وزیر امور خارجه این کشور، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن قدردانی از مواضع مسئولانه دولت عراق و حمایت‌های طیف‌های مختلف مردم عراق از جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، روابط تهران و بغداد را ممتاز توصیف کرد و بر عزم رهبری جمهوری اسلامی ایران برای تقویت مناسبات دوجانبه در همه زمینه‌های مورد علاقه طرفین تأکید نمود.

عراقچی همچنین با تبریک تشکیل دولت جدید عراق، ابراز امیدواری کرد همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق، در پرتو اراده رهبران و مسئولان دو کشور، در تمامی حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، امنیتی و مردمی بیش از پیش گسترش یابد و زمینه‌های جدیدی برای توسعه مناسبات دوجانبه فراهم شود.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین از تدابیر و همکاری دولت عراق در فراهم کردن زمینه حضور گسترده مردم عراق در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی قدردانی کرد و این همراهی را جلوه‌ای از پیوند‌های عمیق تاریخی، فرهنگی و دینی دو ملت دانست.

فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، نیز در این دیدار با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری سازوکار‌های جدید برای تأمین امنیت منطقه با مشارکت همه کشور‌های منطقه، این ابتکار را گامی اساسی در جهت اعتمادسازی و شکل‌دهی به امنیت درون‌زا و پایدار در منطقه دانست.

وزرای امور خارجه ایران و عراق همچنین آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، وضعیت تنگه هرمز، روند اجرای توافق خاتمه تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه لبنان، تحولات پس از امضای یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و آخرین روند مرتبط با مذاکرات جاری را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

طرفین ضمن تأکید بر ضرورت پایبندی همه طرف‌ها به تعهدات مندرج در یادداشت تفاهم، اجرای کامل آن را در راستای تحکیم صلح، کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات و امنیت منطقه ضروری دانستند.

در این دیدار، دو طرف همچنین با مرور آخرین وضعیت روابط دوجانبه و همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف، بر اهمیت استمرار رایزنی‌های سیاسی، توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری، تسهیل مناسبات مردمی و گسترش همکاری‌های دوجانبه در تمامی زمینه‌های مورد علاقه مشترک تأکید کرده و بر عزم مشترک تهران و بغداد برای ارتقای هرچه بیشتر روابط راهبردی دو کشور تصریح کردند.

برچسب ها: عباس عراقچی ، عراق
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