باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مسعود پزشکیان در ادامه برنامههای سفر به قم با آیت الله اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور و عضو فقهای شورای نگهبان دیدار و گفتگو کرد.
دکتر پزشکیان در این دیدار گزارشی از اقدامات دولت در مدیریت شرایط کشور، توسعه عدالت آموزشی و سلامت، تقویت نقش مساجد در مدیریت محلهمحور و روند تحولات دیپلماتیک اخیر ارائه کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه عبور کشور از شرایط دشوار، مرهون الطاف الهی، هدایتهای رهبری و همراهی مردم بوده است، افزود: دولت در تمامی این مقاطع تلاش کرده ضمن حفظ ثبات و آرامش کشور، از بروز اختلال در روند خدمترسانی به مردم جلوگیری کرده و با بهرهگیری از همه ظرفیتهای مدیریتی و اجرایی، کشور را از شرایط بحرانی عبور دهد.
آیت الله اعرافی هم در این دیدار با تسلیت ایام عزای حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و شهادت رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای(قدس سره الشریف) بر ضرورت حفظ و تقویت وحدت، انسجام و اقتدار ملی و قدرشناسی از مردم انقلابی تاکید کرد.
منبع:حوزه