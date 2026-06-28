پزشکیان در دیدار با مدیر حوزه های علمیه تاکید کرد: عبور کشور از شرایط دشوار، مرهون الطاف الهی، هدایت‌های رهبری و همراهی مردم بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مسعود پزشکیان در ادامه برنامه‌های سفر به قم با آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور و عضو فقهای شورای نگهبان دیدار و گفتگو کرد.

دکتر پزشکیان در این دیدار گزارشی از اقدامات دولت در مدیریت شرایط کشور، توسعه عدالت آموزشی و سلامت، تقویت نقش مساجد در مدیریت محله‌محور و روند تحولات دیپلماتیک اخیر ارائه کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه عبور کشور از شرایط دشوار، مرهون الطاف الهی، هدایت‌های رهبری و همراهی مردم بوده است، افزود: دولت در تمامی این مقاطع تلاش کرده ضمن حفظ ثبات و آرامش کشور، از بروز اختلال در روند خدمت‌رسانی به مردم جلوگیری کرده و با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی، کشور را از شرایط بحرانی عبور دهد.

آیت الله اعرافی هم در این دیدار با تسلیت ایام عزای حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و شهادت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای(قدس سره الشریف) بر ضرورت حفظ و تقویت وحدت، انسجام و اقتدار ملی و قدرشناسی از مردم انقلابی تاکید کرد.

منبع:حوزه

برچسب ها: حوزه های علمیه ، مسعود پزشکیان
خبرهای مرتبط
دیدار رئیس‌جمهور با خانواده شهیدان خطیب و موسوی
پزشکیان:
برای مواجهه با هر سناریوی احتمالی باید آماده باشیم
پزشکیان تاکید کرد
هدایت‌ها و پشتیبانی‌های رهبر معظم انقلاب در مدیریت شرایط کشور راهبردی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برای مواجهه با هر سناریوی احتمالی باید آماده باشیم
نزدیکی بیشتر دولت و رهبری باعث آرامش مردم می‌شود/ تاکید بر کنترل بازار و قیمت ها
تشرف رئیس‌جمهور به زیارت حضرت معصومه(س)
دیدار رئیس‌جمهور با خانواده شهیدان خطیب و موسوی
وحدت حول محور رهبری فصل‌الخطاب است
ضرورت مهار گرانی و افزایش قدرت خرید مردم
هدایت‌ها و پشتیبانی‌های رهبر معظم انقلاب در مدیریت شرایط کشور راهبردی است
بیانیه راهبردی حوزه‌های علمیه درباره یادداشت تفاهم اخیر و پیام تاریخی رهبر انقلاب
عبور کشور از شرایط دشوار، مرهون الطاف الهی، هدایت‌های رهبری و همراهی مردم بوده است
آخرین اخبار
عبور کشور از شرایط دشوار، مرهون الطاف الهی، هدایت‌های رهبری و همراهی مردم بوده است
ضرورت مهار گرانی و افزایش قدرت خرید مردم
هدایت‌ها و پشتیبانی‌های رهبر معظم انقلاب در مدیریت شرایط کشور راهبردی است
برای مواجهه با هر سناریوی احتمالی باید آماده باشیم
دیدار رئیس‌جمهور با خانواده شهیدان خطیب و موسوی
وحدت حول محور رهبری فصل‌الخطاب است
بیانیه راهبردی حوزه‌های علمیه درباره یادداشت تفاهم اخیر و پیام تاریخی رهبر انقلاب
نزدیکی بیشتر دولت و رهبری باعث آرامش مردم می‌شود/ تاکید بر کنترل بازار و قیمت ها
تشرف رئیس‌جمهور به زیارت حضرت معصومه(س)
رئیس جمهور وارد شهر مقدس قم شد
صد و نوزدهمین شب ایستادگی مردم قم در سنگر خیابان