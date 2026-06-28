دادستان خدابنده از قتل دو نفر در نزاع خانوادگی روستای آهارمشکین خبر داد و گفت چند نفر بازداشت شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سعید اسدی، دادستان خدابنده با تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: حوالی ساعت ۱۹ روز شنبه ششم تیرماه در روستای آهارمشکین خدابنده، چند جوان که با یکدیگر نسبت خویشاوندی نیز داشتند به دلایلی که در ظاهر کم‌اهمیت به نظر می‌رسد با هم درگیر شدند که علت اصلی این نزاع همچنان در دست بررسی است.

وی افزود: پس از آغاز درگیری، اعضای خانواده دو طرف نیز وارد ماجرا شدند و دامنه نزاع گسترش یافت.

دادستان خدابنده ادامه داد: در جریان این درگیری، پدر یکی از جوانان با اسلحه شکاری مجوزدار خود وارد نزاع شد، اما در ادامه طرف مقابل سلاح را از دست وی گرفته و با همان اسلحه پسر صاحب سلاح را به قتل رساند.

اسدی تصریح کرد: پس از این اتفاق، خانواده مقتول با سلاح سرد به پدربزرگ فرد ضارب حمله کرده و وی را به قتل رساندند.

وی با بیان اینکه عامل قتل جوان شناسایی شده است، گفت: تحقیقات برای شناسایی عامل قتل دوم همچنان ادامه دارد و در این رابطه چند نفر نیز دستگیر شده‌اند.

دادستان خدابنده خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، عوامل انتظامی، دادستان و بازپرس در محل حاضر شدند و افراد دخیل در درگیری و قتل بازداشت شدند.

اسدی با تأکید بر لزوم کنترل هیجانات در مواقع بحرانی گفت: عدم کنترل هیجانات و استفاده نادرست از سلاح مجوزدار می‌تواند به چنین حوادث تلخی منجر شود که در نهایت نتیجه‌ای جز پشیمانی برای افراد در پی نخواهد داشت.