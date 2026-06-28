معاون اول رئیس‌جمهور گفت: مقامات و هیأت‌های خارجی از روز جمعه برای حضور در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب وارد ایران می‌شوند و برنامه‌ریزی‌های لازم برای استقبال انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه امروز هیأت دولت که به ریاست وی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفت تیر، بیان کرد: این حادثه در ماه‌های اولیه جنگ تحمیلی هشت ساله و پس از حادثه ۳۰ خرداد رخ داد. تلقی دشمن این بود که با این رخدادها، پرونده نظام جمهوری اسلامی بسته خواهد شد، اما تاب‌آوری و اقتدار نظام به دشمن اثبات شد.

وی با اشاره به وجود انسجام، همدلی و وفاق بین قوه قضاییه و دولت، خاطرنشان کرد: روابط دو قوه در شرایط مطلوبی قرار دارد. قوه قضاییه تلاش می‌کند تا مشکلات و خواسته‌های دولت را برطرف سازد و در مقابل هم رویکرد دولت برآورده کردن خواسته‌های قوه قضاییه است. همچنین جلسات منظمی بین روسا و معاونان دو قوه برگزار می‌شود که نتیجه این جلسات، وفاق و حل مشکلات است.

عارف همچنین گفت: مراسم وداع و تشییع رهبر عظیم‌الشان و شهید انقلاب که در روز‌های آینده برگزار می‌شود شاید مهمترین رویداد قرن بیست و یکم باشد. مردم میزبانان اصلی این مراسم بوده و در صحنه هستند و شعار هر خانه یک موکب اتفاق افتاده است. نهاد‌های دولتی، عمومی و سازمان‌های مردم نهاد نیز به خوبی به میدان آمده‌اند که صمیمانه از همگی تشکر می‌کنم.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه آمادگی خوبی برای برگزاری این مراسم وجود دارد، افزود: مراقبت‌ها و تمهیدات ویژه‌ای انجام شده است تا ازدحام و تراکم جمعیت منجر به بروز حادثه‌ای نشود. ان‌شاالله این مراسم در یک فضایی باشکوه و با آرامش و رعایت مسایل ایمنی و امنیتی مردم برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به استقبال مقامات خارجی برای حضور در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، گفت: از روز جمعه مهمانان عزیزی از کشور‌های مختلف برای حضور در این مراسم وارد کشور می‌شوند که برنامه‌ریزی مناسبی برای استقبال از این مهمانان و حضور آنان در مراسم‌های برگزار شده و همچنین ملاقات‌های دوجانبه با مقامات کشورمان انجام شده است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

برچسب ها: هیات دولت ، محمدرضا عارف
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