باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور در جلسه امروز هیأت دولت که به ریاست وی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفت تیر، بیان کرد: این حادثه در ماههای اولیه جنگ تحمیلی هشت ساله و پس از حادثه ۳۰ خرداد رخ داد. تلقی دشمن این بود که با این رخدادها، پرونده نظام جمهوری اسلامی بسته خواهد شد، اما تابآوری و اقتدار نظام به دشمن اثبات شد.
وی با اشاره به وجود انسجام، همدلی و وفاق بین قوه قضاییه و دولت، خاطرنشان کرد: روابط دو قوه در شرایط مطلوبی قرار دارد. قوه قضاییه تلاش میکند تا مشکلات و خواستههای دولت را برطرف سازد و در مقابل هم رویکرد دولت برآورده کردن خواستههای قوه قضاییه است. همچنین جلسات منظمی بین روسا و معاونان دو قوه برگزار میشود که نتیجه این جلسات، وفاق و حل مشکلات است.
عارف همچنین گفت: مراسم وداع و تشییع رهبر عظیمالشان و شهید انقلاب که در روزهای آینده برگزار میشود شاید مهمترین رویداد قرن بیست و یکم باشد. مردم میزبانان اصلی این مراسم بوده و در صحنه هستند و شعار هر خانه یک موکب اتفاق افتاده است. نهادهای دولتی، عمومی و سازمانهای مردم نهاد نیز به خوبی به میدان آمدهاند که صمیمانه از همگی تشکر میکنم.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه آمادگی خوبی برای برگزاری این مراسم وجود دارد، افزود: مراقبتها و تمهیدات ویژهای انجام شده است تا ازدحام و تراکم جمعیت منجر به بروز حادثهای نشود. انشاالله این مراسم در یک فضایی باشکوه و با آرامش و رعایت مسایل ایمنی و امنیتی مردم برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به استقبال مقامات خارجی برای حضور در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، گفت: از روز جمعه مهمانان عزیزی از کشورهای مختلف برای حضور در این مراسم وارد کشور میشوند که برنامهریزی مناسبی برای استقبال از این مهمانان و حضور آنان در مراسمهای برگزار شده و همچنین ملاقاتهای دوجانبه با مقامات کشورمان انجام شده است.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت