باشگاه خبرنگاران جوان - هرچه زمان میگذرد و تعهد ما به زندگی بیشتر میشود، حجم کارهایی که برای رفاه و آرامش یکدیگر انجام میدهیم هم بالاتر میرود. اما درست در همین نقطهای که بیش از هر زمان دیگری در حال تلاش، دویدن و فداکاری برای رابطهمان هستیم، ارزش زحماتمان کمتر به نظر میرسد. دیگر کارهایمان مثل روزهای اول آشنایی، آن ذوقزدگیها و کلمات قشنگ را به همراه ندارد و گاهی حتی یک تشکر خشک و خالی هم خستگی را از تنمان در نمیکند. اینجاست که یک سوال نگرانکننده به سراغمان میآید: دیگر مثل گذشته دوستم ندارد؟
اگر این روزها شما هم با این چالش ذهنی و عاطفی دستوپنجه نرم میکنید همراه ما باشید؛ چرا که ما در میز مشاوره امروز، این دغدغه مهم را با «معصومه حاتمی»، زوجدرمانگر و مشاور خانواده در میان گذاشتهایم.
حاتمی در پاسخ به این دغدغه رایج زوجها میگوید: «از نگاه روانشناسی، این تغییرِ رفتار همیشه به معنای کاهش عشق نیست! این جمله را دوباره بخوانید؛ این تغییر همیشه به معنای کاهش عشق نیست. در واقع علت اصلی این اتفاق، پدیدهای به نام عادتپذیری است. واقعیت این است که مغز انسان به اتفاقات تکراری عادت میکند، حتی اگر آن اتفاق یک رفتار مثبت، قشنگ و ارزشمند باشد. به همین دلیل کارهایی که زمانی باعث خوشحالی و ذوقزدگی ما میشد، بعد از مدتی به بخشی از زندگی روزمره تبدیل میشود و دیگر کمتر به چشم میآید.»
او با ذکر یک مثال ادامه میدهد: «برای مثال، همسری را تصور کنید که هر روز برای خانواده زحمت میکشد؛ بعد از مدتی ممکن است این تصور غلط ایجاد شود که این رفتار وظیفه اوست و دیگر نیازی به تشکر نیست! در حالی که همین نادیده گرفتنهای کوچک، به مرور زمان احساس ارزشمندی را در رابطه کاهش میدهد.»
شاید بعضی از زوجها با خودشان بگویند: «مگر ما غریبهایم که از هم تشکر کنیم؟» یا تصور کنند گفتن «ممنونم» برای کارهای کوچک ضرورتی ندارد و باید آن را برای اتفاقهای مهم و هدیههای بزرگ نگه داشت. اما آیا واقعاً قدردانی فقط در همین موقعیتها معنا پیدا میکند؟
معصومه حاتمی در اینباره میگوید: «در روانشناسی روابط، قدردانی فقط یک رفتار مؤدبانه نیست، بلکه نوعی تأیید عاطفی است. وقتی از همسرمان تشکر میکنیم، در واقع این پیام را به او میدهیم که تلاشهایت را میبینم و برایش ارزش قائلم. این احساس دیده شدن، یکی از نیازهای اساسی هر انسان در روابط صمیمانه است.»
این زوجدرمانگر معتقد است بسیاری از افراد، تشکر و قدردانی را برای اتفاقهای بزرگ کنار میگذارند؛ در حالی که از نگاه روانشناسی، آنچه یک رابطه را سرپا نگه میدارد، دیده شدن رفتارهای کوچک و روزمره است.
دکتر حاتمی میگوید: «نکته مهم اینجاست که قدردانی لزوماً به کارهای بزرگ مربوط نمیشود. حتی تشکر بابت آماده کردن یک وعده غذا، رسیدگی به کارهای بچهها، انجام یک خرید ساده یا حتی گوش دادن به صحبتهای همسر، میتواند تأثیری بیشتر از یک هدیه گرانقیمت داشته باشد. اصلاً قدردانی یعنی؛ میبینمت، میشنومت و احساست میکنم.»
شاید هیچ رابطهای به خاطر نگفتن یک «ممنونم» از هم نپاشد، اما تکرار همین بیتوجهیهای کوچک، به مرور احساسات زوجها را تحت تأثیر قرار میدهد. آنچه در ابتدا بیاهمیت به نظر میرسد، میتواند کمکم انگیزه محبت و همراهی را در زندگی مشترک کمرنگ کند.
دکتر حاتمی با اشاره به نتایج پژوهشهای روانشناسی میگوید: «پژوهشهای روانشناسی نشان میدهد زوجهایی که به طور منظم قدردانی خود را ابراز میکنند، احساس صمیمیت، اعتماد و رضایت بیشتری از زندگی مشترک دارند. قدردانی همچنین باعث میشود رفتارهای مثبت در رابطه تکرار شوند، چون انسانها معمولاً رفتارهایی را ادامه میدهند که مورد توجه و ارزشگذاری قرار میگیرند.
در مقابل، وقتی هیچ قدردانی وجود نداشته باشد، ممکن است یکی از زوجین یا هر دو به این نتیجه برسند که هر کاری هم انجام بدهم، دیده نمیشود؛ چه فایدهای دارد؟ او که نمیبیند، او که نمیفهمد، او که برایش مهم نیست. این احساس، به مرور انگیزه محبت، همکاری و مشارکت را کاهش میدهد و زمینه شکلگیری دلخوریهای پنهان را فراهم میکند.»
اگر شما هم مدتهاست کلمه «تشکر» را از دایره واژههای زندگی مشترکتان حذف کردهاید، طبیعی است که بخشی از گرما و صمیمیت رابطهتان را هم از دست داده باشید. اما اگر دلتان میخواهد دوباره حالوهوای روزهای اول زندگی را تجربه کنید، خبر خوب این است که دکتر معصومه حاتمی، روانشناس و مشاور خانواده، در ادامه نسخهای ساده، اما مؤثر برای زنده کردن دوباره فرهنگ قدردانی در زندگی مشترک میپیچد.
«خوشبختانه پژوهشهای روانشناسی نشان میدهد بازگرداندن عادت قدردانی، کار سخت و دشواری نیست. کافی است هر روز چند لحظه مکث کنیم و از خودمان بپرسیم؛ امروز همسرم چه کاری انجام داده که شاید آن را بدیهی فرض کرده باشم؟
شاید همسرمان نان خریده باشد، صبحانه آماده کرده باشد، خرید خانه را انجام داده باشد یا کار ساده دیگری برای خانواده انجام داده باشد؛ اما پاسخ به همین سؤال ساده میتواند آغاز دوباره قدردانی در رابطه باشد.»
این روانشناس معتقد است راز ماندگاری بسیاری از زندگیهای مشترک، برخلاف تصور رایج، در اتفاقهای بزرگ نیست. او میگوید: «شاید راز ماندگاری بسیاری از زندگیهای مشترک در همین «ممنونم»های سادهای باشد که اجازه نمیدهند محبت زیر عادتهای روزمره پنهان شود.»
معصومه حاتمی در پایان با توصیه به زوجها میگوید: «اگر به دنبال تداوم زندگی مشترک، ماندگاری رابطه و حال خوب هستید، قدردانی، سپاسگزاری، تشکر، توجه، تمرکز، تبسم، تقدیر و تشویق را فراموش نکنید.»
منبع: فارس