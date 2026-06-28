باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در پیامی خطاب به تیم ملی فوتبال ایران، از تلاش شجاعانه، غیرتمندانه و افتخارآفرین ملیپوشان کشورمان در رقابتهای جام جهانی قدردانی کرد.
متن پیام وزیر ورزش به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
آنچه تیم ملی فوتبال ایران در آوردگاه جام جهانی پیش چشم جهانیان به نمایش گذاشت، جلوهای از فوتبالی شجاعانه، جوانمردانه و آمیخته با غیرت ملی بود؛ نمایشی که تنها با فاصلهای اندک و میلیمتری از صعود به مرحله نخست حذفی بازماند.
تلاش بیوقفه و همت بلند ملیپوشان، اگرچه در نهایت به نتیجهای که شایسته آن بودند نینجامید، اما عزم راسخ، اراده استوار و روحیه مثالزدنی آنان، سرمایهای ارزشمند برای ورزش کشور است. بر خود لازم میدانم از همه بازیکنان، اعضای کادر فنی، سرپرستی، مجموعه مدیریتی تیم ملی و همچنین مسئولان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران که در این مسیر همراه و پشتیبان تیم بودند، صمیمانه قدردانی کنم و خداقوت بگویم.
مردم قدرشناس ایران بهخوبی میدانند که تیم ملی در شرایطی متفاوت و دشوار پا به این رقابتها گذاشت. تحمیل شرایط جنگی، فرصت آمادهسازی را از مسیر طبیعی و برنامهریزیشده خارج کرد و در ادامه نیز بدعهدی میزبان آمریکایی و برخورد منفعلانه و غیرمسئولانه فیفا در قبال این شرایط، دشواریهای مضاعفی را در مسیر حضور تیم ملی رقم زد؛ شرایطی که رقابت را برای فوتبال ایران نابرابر و فرساینده ساخت.
در این میان، لازم میدانم از حمایتهای ارزشمند دولت محترم، بهویژه شخص رئیسجمهور محترم و معاون اول محترم رئیسجمهور که همواره پشتیبان ورزش و تیم ملی فوتبال بودند، صمیمانه قدردانی کنم.
با وجود همه این موانع، تیم ملی با سربلندی از میدان خارج شد و امیدوارم تلاش صادقانه و غیرتمندانه این فرزندان ایران، موجب خشنودی رهبر معظم انقلاب اسلامی شده باشد. بیتردید مسیر تقویت عزت و اقتدار ورزش کشور را با هدف تحقق «ایران قوی» و برخورداری از «ورزش قوی» با جدیت ادامه خواهیم داد.
امیدوارم تیم ملی فوتبال ایران نیز با برنامهریزی دقیق، بهترین مسیر آمادهسازی را برای حضور مقتدرانه در جام ملتهای آسیا طی کند تا بار دیگر شادی و افتخار را به مردم عزیز ایران هدیه دهد.