باشگاه خبرنگاران جوان - دومین نشست کمیته فرهنگی ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیتالله العظمی خامنهای (قدس الله نفس الزکیه) امروز (یکشنبه ۷ تیر ماه) در سالن جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین مجتبی اشجری، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان در این نشست ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدای والامقام هفتم تیر، گفت: معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) از شهید آیتالله بهشتی به «ملت» تعبیر کردند که نشان از عظمت و اثرگذاری این شخصیت برجسته دارد.
او با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گیلانی حادثه تروریستی ۷ تیر (دکتر حسن عضدی، سیف الله عبدالکریمی، محمدصادق اسلامی، جواد سرافراز و عباس شاهوی)، افزود: رهبر شهید انقلاب اسلامی بارها در خاطرات خود از «شهید عضدی» به نیکی نام بردهاند. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به تشکیل ستاد استانی بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیتالله العظمی خامنهای (قدس الله نفس الزکیه) تصریح کرد: استان گیلان با تشکیل ۱۱ کمیته مقدمات اعزام علاقهمندان به مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت اسلامی را فراهم میکند.
به گفته حجت الاسلام اشجری، استقبال مردم غیور و ولایتمدار استان گیلان (که نزدیک به ۱۲۰ شب در میادین و خیابانهای متعدد سراسر استان حضور گسترده و پرشور دارند و با دلی سوخته در شهادت رهبر انقلاب اسلامی سوگواری میکنند) برای اعزام به مراسم بدرقه و تشییع گسترده و کمنظیر است. او همچنین با تأکید بر اینکه مراسم و برنامههای بزرگداشت امام خامنهای (قدسسره) باید در تراز قائد شهید امت اسلامی برگزار شود، گفت: مراسم محوری بزرگداشت امام مجاهد شهید حضرت آیتالله العظمی خامنهای (قدس الله نفس الزکیه) ساعت ۱۰ صبح شنبه ۲۰ تیر ماه در مصلای امام خمینی (ره) شهر رشت برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان بر تداوم برگزاری باشکوه تجمعات شبانه در سراسر استان تاکید کرد و افزود: مراسم بزرگداشت قائد شهید امت اسلامی در همه شهرستانها، بخشها و روستاهای گیلان برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام اشجری تصریح کرد: برگزاری آیین ویژه اعزام، برگزاری محافل قرآن کریم و پویشهای قرآنی، بهرهمندی از ظرفیت مساجد، بقاع متبرکه، هیئات مذهبی و حرکت دستههای عزاداری، برپایی مواکب فرهنگی و هنری، ساخت و نصب تندیس «مشت گرهکرده» در یکی از میادین سطح شهر رشت، تولید ۵ سرود فارسی و گیلکی، تولید سرود ویژه با صدای حاج ابوذر روحی، تولید ترانهای فاخر با خوانندگی پرواز همای، تولید اقلام تبلیغی، برگزاری نشست خبری با حضور اصحاب رسانه، مستندسازی اعزام، فضاسازی شهری و تبلیغات محیطی از جمله برنامههای این ستاد است.
مراسم وداع، تشییع و تدفین امام مجاهد شهید حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (قدس الله نفسه الزکیه) و شهدای خانواده رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان «بدرقه آقای شهید ایران»، شعار «باید برخاست»، شعار بینالمللی «قوموا لله» و نماد «مشت گره کرده» شنبه ۱۳ تا پنجشنبه ۱۸ تیر ماه در تهران، قم و مشهد برگزار میشود.
منبع: روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان