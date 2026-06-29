باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - روحالله لک علیآبادی سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره عملکرد تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: کارشکنیهای متعددی که از طرف آمریکا انجام شد و شاید بیعرضگی فیفا و شخص اینفانتینو هم در آن دخیل بود، باعث شد که شرایط سختی برای تیم ملی ایجاد شود. با این حال، همان موقع با توجه به آن غیرتی که ما از بچهها سراغ داشتیم و با توجه به ارادهای که داشتند، پیشبینی کردم که مطمئناً بچههای ما تمام توان و انرژی خود را برای بازیها خواهند گذاشت.
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس اظهار کرد: هرچه جلوتر رفتیم، متأسفانه این کارشکنیها بیشتر شد؛ از محل اقامت و رفتوآمدها گرفته تا بحث رسانه و فشارهایی که وارد میشد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان کرد: ما براساس اتفاقها از گروه بالا نیامدیم البته بچههای ما لیاقت حضور در دور بعدی را داشتند. اگرچه امروز این نگرانی برای بچهها ایجاد شد، اما شاید در هفتههای آینده به دست فراموشی سپرده شود و آن بازیهای زیبایی که بچههای ما به نمایش گذاشتند، در خاطرهها باقی بماند، اما واقعاً فرصت بسیار خوبی بود.
این نماینده مجلس میگوید به نظر من بچهها آنقدر خوب بازی کردند که انتظارات را افزایش دادند. شاید قبل از شروع بازیها، با همه شیطنتهایی که از طرف ایالات متحده آمریکا انجام شد، همه ما انتظار داشتیم که بچهها فقط آبرومندانه بازی کنند. شما نتایج کشورهایی مثل عربستان یا قطر را ببینید؛ کشورهایی که با پولهای سرسامآور، بازیهای تدارکاتی آنچنانی و با آرامش وارد این مسابقات شدند، اما نتیجهای که گرفتند، نتیجه مطلوبی نبود، اما با توجه به شرایط و اتفاقاتی که برای ما قبل از مسابقات افتاد، نتایج تیم ملی کشورمان بسیار ستودنی بود چون بچهها با غیرت بازی کردند و همه عوامل تیم مثل کادر فنی و بازیکنان خوب بودند.
لک علیآبادی گفت: نکته بعدی این است که اگر تیم جوانتر بود، شاید میتوانستیم نتایج بهتری کسب کنیم، اما شاید کادر فنی نمیخواست ریسک کند و ترجیح میداد یک بازی حداقلی را ارائه دهد. ما خاطره بسیار تلخی از جام جهانی گذشته در قطر داشتیم، اما به نظر من با بازیهای بسیار خوبی که انجام شد آن هم بدون باخت، آن خاطره تا حد زیادی به فراموشی سپرده شد.
سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس تاکید کرد: برای جام ملتهای آسیا باید تدارک جدیدی ببینیم. امروز هم مردم و هم خود فوتبالیستها متوجه شدند که ایران ظرفیت بسیار بالایی دارد و در بدترین شرایط میتواند بهترین عملکرد را داشته باشد و واقعاً هم همینطور بود. شاید اگر در بازی اتریش و الجزایر شانس یار ما میشد الان شرایط متفاوت بود و ما صعود کرده بودیم، اما این باعث نمیشود که تلاش بچهها، غیرت آنها و فوتبال بسیار خوبی را که ارائه دادند، فراموش کنیم چون از دروازهبان گرفته تا سایر بازیکنان، عملکرد بسیار خوبی داشتند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار کرد: جالب است که در هر سه بازی، بهترین بازیکن زمین از تیم ایران انتخاب شد. این نشان میدهد کیفیت بازی ما بسیار بالا بود. با همه مشکلات و محدودیتهایی که وجود داشت، اگر مانند سایر تیمها در شرایطی عادی حاضر میشدیم، احتمال بسیار زیادی داشت که با امتیاز بالاتری صعود کنیم.
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس بیان کرد: فیفا نشان داد که توانایی لازم برای برگزاری یک جام جهانی بیطرف را ندارد و بسیار تحت تأثیر میزبان قرار گرفته بود و به همین دلیل این اتفاقات عجیبوغریب رخ داد البته این مشکلات فقط برای ایران نبود و برای بعضی از تیمهای دیگر هم مشکلاتی ایجاد شد، اما بیشترین مشکل را برای ایران ایجاد کردند. فکر میکنم هیچ تیمی در دورههای مختلف جام جهانی با این حجم از مشکلات مواجه نشده بود که ایران مواجه شد و این موضوع نشاندهنده ناتوانی فیفا بود و واقعاً نیاز است تصمیم جدی در این زمینه در فیفا گرفته شود تا تیمها قربانی چنین شرایطی نشوند، چون تیم ملی هر کشوری متعلق به مردم آن کشور و نماد غرور ملی است و خدا را شکر بچهها افتخارآفرینی کردند، اما اگر این فشارها بر هر تیم دیگری وارد میشد، شاید اتفاقات دیگری رخ میداد.
لک علیآبادی در پاسخ به این سوال که چرا فیفا نتوانست مقابل آمریکا برای ندادن ویزا به همه اعضای کاروان تیم ملی فوتبال بایستد؟، گفت: بسیاری از نهادهای بینالمللی، چه حقوق بشری و چه ورزشی، در گفتار بسیار خوب و شیک صحبت میکنند، اما وقتی پای عمل به میان میآید، سیاستهای اجراییشان با آنچه اعلام میکنند، تفاوت زیادی دارد. فیفا هم متأسفانه همینگونه است. ما فکر میکردیم فقط نهادها و سازمانهای سیاسی چنین رفتاری دارند، اما امروز دیدیم که فیفا هم تحت تأثیر قرار گرفته است.
این نماینده مجلس اضافه کرد: این موضوع نشان میدهد که ورزش، آنگونه که باید، مستقل از فضای سیاسی دنیا نیست. هرقدر هم نهادهای بینالمللی شعار بدهند، وقتی پای عمل میرسد، متأسفانه تحت تأثیر کشورهایی قرار میگیرند که قدرت یا نفوذ بیشتری دارند به همین دلیل، اگر قرار باشد به عملکرد فیفا نمره بدهیم، اینفانتینو با این شکل برگزاری مسابقات جام جهانی قطعاً کارت زرد خواهد گرفت.
سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس تصریح کرد: به نظر من خیلی خوب شد که گروههای معاند به ورزشگاه آمدند. هم فیفا و هم میزبان تضمین داده بودند که چنین اتفاقاتی رخ ندهد، اگرچه قابل پیشبینی بود و ما هم پیشبینی کرده بودیم که معاندان این کارها را انجام خواهند داد و هر آنچه برای تخریب روحیه بچهها لازم بود، انجام دادند، اما خدا را شکر تیرشان به سنگ خورد و به قول معروف زمستان رفت و روسیاهیاش به زغال ماند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: معاندان متوجه شدند که قدرت و غیرت مردم ایران بسیار بالاتر از تصوری است که دشمنان دارند البته برای عدهای فقط میتوان از عنوان «وطنفروش» نام برد چون این افراد کشور، وطن و جوانان خود را میفروشند و در کشوری که طی صد سال گذشته با ایرانیها دشمن بوده است، میخواهند روحیه بچههای ما را تخریب کنند، اما بچههای ما مردانه ایستادند و تودهنی محکمی به معاندان زدند؛ به همانهایی که پرچمهای فیک و پرچمهایی غیر از پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را به ورزشگاه آوردند و علیه ایران شعار سر دادند البته نمیتوان درباره آنها گفت علیه کشور خودشان شعار دادند چون اینها یا وطنفروش و یا بیوطن هستند. وقتی بازیکنان ما با آن همه غیرت بغض میکردند، گریه میکردند و از خودگذشتگی نشان میدادند، واقعاً در نهایت پستی بود که یک عده بخواهند روحیه بچههای تیم ملی را تخریب کنند.