فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد از توقیف تویوتا لندکروز ۱۰۰ میلیارد ریالی قاچاق خبر داد و گفت: پلیس در برخورد با جرایم اقتصادی قاطع است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - تقوی فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخورد با خودرو‌های دارای پلاک مخدوش و فاقد اصالت، مأموران پلیس یگان امداد این فرماندهی حین گشت‌زنی و کنترل محور‌های مواصلاتی، به یک خودروی تویوتا لندکروز اتاق ۱۰۰ مشکوک شده و آن را جهت بررسی متوقف کردند.

او افزود: با بررسی‌های کارشناسی و استعلام از سامانه‌های پلیس، مشخص شد خودروی مذکور فاقد هرگونه مدارک گمرکی و قانونی بوده و به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان عباس‌آباد با اشاره به اینکه خودروی توقیف شده به پارکینگ منتقل شده است، گفت: کارشناسان ارزش ریالی این خودروی قاچاق را بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

سرهنگ تقوی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با هرگونه فعالیت اقتصادی غیرقانونی، افزود: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

برچسب ها: قاچاق کالا‌ ، خودروی قاچاق
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