باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرضا فولادوند؛ رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با اشاره به ثبت نام در آزمون دروس نهایی برای ایجاد و یا ترمیم سابقه تحصیلی، گفت: با توجه به درخواست‌های متعدد متقاضیان و به‌منظور فراهم کردن فرصت ثبت‌نام برای جاماندگان و کمک به داوطلبانی که تاکنون موفق به تکمیل فرآیند ثبت‌نام نشده‌اند، مهلت ثبت‌نام شرکت در آزمون‌های نهایی برای ایجاد و ترمیم سابقه تحصیلی تا پایان روز سه‌شنبه نهم تیرماه، برای آخرین مرتبه تمدید شد.

وی در ادامه از تمامی متقاضیان خواست در فرصت تعیین‌شده، با مراجعه به سامانه مربوط، نسبت به ثبت‌نام و تکمیل مراحل اقدام کرده و ثبت‌نام خود را به ساعات پایانی موکول نکنند.

بنا بر این گزارش، این فرصت، آخرین مهلت برای ثبت‌نام و تکمیل فرآیند ثبت نام بوده و پس از پایان مهلت اعلام‌شده، امکان ثبت‌نام یا تمدید مجدد فراهم نخواهد بود.

منبع: وزارت آموزش و پرورش