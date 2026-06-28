معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اهتمام ویژه رهبر شهید به حفاظت از محیط زیست، از اجرای برنامه‌های ویژه زیست‌محیطی همزمان با مراسم تشییع پیکر ایشان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، در نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با تأکید بر جایگاه والای حفاظت از محیط زیست در منظومه فکری رهبر شهید، گفت: ارائه سیاست‌های پیشرو، علمی، روزآمد و جامع‌نگر در قالب سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست، حضور مستمر ایشان در آیین‌های روز درختکاری، رهنمود‌های متعدد درباره ضرورت صیانت از طبیعت و محیط زیست و نیز اخطار درباره نقض اصل پنجاهم قانون اساسی در دوران مسئولیت ریاست‌جمهوری، همگی نشان‌دهنده اهتمام ویژه ایشان به حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی است.

وی با تأکید بر ضرورت حرکت در مسیر ترسیم‌شده از سوی رهبر شهید، به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای مدیریت زیست‌محیطی مراسم تشییع پیکر ایشان اشاره کرد و افزود: با مکاتبه انجام‌شده با معاون اول رئیس‌جمهور، مقرر شده است محیط‌بانان در موکب‌های مسیر تشییع مستقر شوند و همزمان پویش «محرم سبز» نیز در این ایام تداوم یابد.

ظهرابی ادامه داد: محیط‌بانان ضمن حضور در مواکب، مسئولیت آموزش و راهنمایی مردم، نظارت بر مدیریت پسماند و صیانت از طبیعت را بر عهده خواهند داشت. وی همچنین از مردم خواست با رعایت اصول زیست‌محیطی، سازمان حفاظت محیط زیست را در حفظ طبیعت همراهی کنند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به افزایش تردد در محور تهران ـ مشهد، به‌ویژه در محدوده میامی تا عباس‌آباد، اظهار داشت: این مسیر به دلیل عبور از زیستگاه گونه‌های ارزشمند و در معرض خطر، از نقاط حساس کشور به شمار می‌رود و احتمال وقوع تصادف با حیات‌وحش در این ایام افزایش می‌یابد.

وی افزود: به همین منظور، محیط‌بانان و فعالان محیط زیست با حضوری گسترده در منطقه، پایش مستمر زیستگاه‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند و محیط‌بانانی از چند استان همجوار استان سمنان نیز برای تقویت اقدامات حفاظتی در منطقه مستقر شده‌اند.

ظهرابی از پلیس راهور خواست با اعمال نظارت ویژه بر رعایت سرعت مطمئنه در این محور، از وقوع تصادفات جاده‌ای جلوگیری کند و از وزارت راه و شهرسازی نیز درخواست کرد اجرای برنامه‌های ایمن‌سازی این مسیر را با سرعت و حساسیت بیشتری دنبال کند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه نقش مردم و رانندگان در حفاظت از محیط زیست و رعایت اصول رانندگی ایمن، به‌ویژه در محور‌های حادثه‌خیز برای گونه‌های در معرض خطر انقراض، نقشی بی‌بدیل است، گفت: انتظار می‌رود همه ما با تأسی از رهبر شهید، حفاظت از محیط زیست را در همه شئون زندگی با دقت و حساسیت بیشتری دنبال کنیم.

در پایان این نشست، با اهدای لوح تقدیر از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، از دستگاه‌های برتر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر‌های نوروزی تقدیر شد. در این مراسم، رضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، لوح تقدیر را به حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، اهدا کرد.

منبع: سازمان حفاظت محیط زیست

برچسب ها: رهبر معظم انقلاب ، محیط زیست
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