باشگاه خبرنگاران جوان - مجید پارسا، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، در نشست تخصصی شورای معاونین که با حضور برخط مدیران مناطق ۱۹گانه پایتخت برگزار شد، با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم، هماهنگی مستمر و حضور میدانی مدیران، گفت: خدمت‌رسانی به زائران آیین وداع و تشییع رهبر شهید، در کنار برگزاری مطلوب امتحانات نهایی، اجرای پروژه مهر، ثبت‌نام دانش‌آموزان و جبران عقب‌ماندگی تحصیلی، از مهم‌ترین اولویت‌های آموزش و پرورش شهر تهران است.

پارسا در این نشست، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید ایران، شهدای فرهنگی و دانش‌آموز، با اشاره به شرایط ویژه روز‌های پیش‌رو، اظهار کرد: تحقق مأموریت‌های آموزش و پرورش، نیازمند تصمیم‌گیری به‌موقع، هماهنگی میان بخش‌های مختلف و حضور مؤثر مدیران در میدان عمل است.

وی با تأکید بر برگزاری منظم جلسات با مدیران مدارس، رصد روزانه برنامه‌ها و پیگیری مستمر امور اجرایی، افزود: ثبت‌نام دانش‌آموزان، توسعه پوشش تحصیلی، ثبت سفارش کتاب‌های درسی، سنجش نوآموزان، ساماندهی نیروی انسانی، صدور ابلاغ‌ها، نقل‌وانتقالات و اجرای پروژه مهر باید با اولویت، دقت و نظارت مستمر دنبال شود تا مدارس با آمادگی کامل به استقبال سال تحصیلی جدید بروند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، برگزاری امتحانات نهایی را از مهم‌ترین مأموریت‌های پیش‌روی آموزش و پرورش برشمرد و خاطرنشان کرد: فراهم‌سازی محیطی آرام و ایمن برای دانش‌آموزان، آمادگی کامل حوزه‌های امتحانی، صیانت از فرآیند‌های سنجش و نظارت مستمر بر اجرای آزمون‌ها، نیازمند همراهی، مسئولیت‌پذیری و حضور فعال همه مدیران و عوامل اجرایی است.

پارسا با اشاره به اجرای طرح «حامی» در دوره ابتدایی و طرح «رشد و تقویت» در دوره متوسطه، بر ضرورت جبران عقب‌ماندگی تحصیلی دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت معلمان، نیرو‌های آموزشی و امکانات موجود، زمینه ارتقای کیفیت یادگیری و تحقق عدالت آموزشی را فراهم می‌کند.

وی خدمت‌رسانی به زائران آیین وداع و تشییع رهبر شهید را جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری و همدلی خانواده بزرگ آموزش و پرورش دانست و خاطرنشان کرد: مدارس شهر تهران با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود و هم‌افزایی با خیرین، شهرداری، انجمن‌های اولیا و مربیان و سایر دستگاه‌های همکار، برای اسکان و پذیرایی شایسته از زائران سازماندهی و آماده‌سازی شده‌اند.

پارسا با تأکید بر ضرورت آمادگی همه‌جانبه مدارس و هماهنگی میان بخش‌های مختلف، افزود: اجرای موفق مأموریت‌های پیش‌رو، در گرو مشارکت، انسجام، مسئولیت‌پذیری و هم‌افزایی همه ارکان آموزش و پرورش است.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در پایان، اطلاع‌رسانی دقیق، مستندسازی خدمات و انعکاس تلاش‌های شبانه‌روزی مدارس و فرهنگیان را از مهم‌ترین وظایف روابط‌عمومی‌ها برشمرد و خاطرنشان کرد: روایت صحیح اقدامات آموزش و پرورش، ضمن معرفی ظرفیت‌های گسترده نظام تعلیم و تربیت، نقش این مجموعه را در خدمت‌رسانی و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی به‌درستی تبیین می‌کند.

منبع: وزارت آموزش و پرورش