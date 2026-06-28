سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان با انتشار پیامی بمناسبت سالروز فاجعه سردشت تأکید کرد که تاریخ عوامل این جنایت را فراموش نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید نیلی روز یکشنبه با انتشار پیامی در ایکس نوشت: سردشت نخستین شهر جهان بود که پس از جنگ جهانی دوم هدف حمله گسترده شیمیایی قرار گرفت.

وی افزود: در سالگرد این فاجعه، یاد قربانیان را گرامی می‌داریم. تأکید می‌شود تاریخ تنها عاملان مستقیم جنایت را مسئول نمی‌داند، بلکه نقش کسانی را نیز که با فناوری، تجهیزات یا سکوت، زمینه وقوع آن را فراهم کردند، فراموش نخواهد کرد.

گفتنی است، هفتم تیرماه سال ۱۳۶۶ رژیم بعث عراق با بهره‌گیری از سلاح‌های نامتعارف و ممنوعه شیمیایی و با حمایت قدرت‌های استکباری، مردم بی‌دفاع سردشت را هدف قرار داد و فاجعه‌ای انسانی را رقم زد که آثار آن همچنان بر زندگی مردم این منطقه سایه افکنده است.

برچسب ها: سفیر ایران ، بمباران شیمیایی ، سردشت
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