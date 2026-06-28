باشگاه خبرنگاران جوان - خبرگزاری سما فلسطین، رسانههای اسرائیلی از برقراری وضعیت آمادهباش امنیتی در اطراف ایستگاه قطار تلآویو به دنبال احتمال وجود یک خودروی بمبگذاریشده خبر دادند. این حالت آماده باش و وضعیت فوق العاده پس از آن صورت گرفت که از صبح امروز دو خودرو در شهرهای حولون و یافا منفجر شدند؛ حوادثی که بنا بر گزارشها به کشته شدن چند نفر منجر شده است.
تاکنون مقامات اسرائیلی جزئیات بیشتری درباره ماهیت خودروی مشکوک یا ارتباط احتمالی آن با انفجارهای پیشین منتشر نکردهاند.
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که صبح امروز یک خودرو در حیفا، شمال فلسطین اشغالی منفجر شد. گزارشهای اولیه نشان میدهد این انفجار حاصل از بمبگذاری بوده است.
این انفجار به قدری قدرتمند بود که منجر به خسارت به وسایل نقلیه و ساختمانهای اطراف شده است.
شبکه ۱۲ اسرائیل در ادامه گزارش داد که یک نفر در محل حادثه کشته شده است و یک نفر دیگر نیز با جراحات متوسط به بیمارستان منتقل شده است. همچنین گفته میشود فرد مجروح دیگری از صحنه انفجار فرار کرده است.
پلیس رژیم صهیونیستی با تایید فرار یک فرد جروح از صحنه انفجار، اعلام کرده که در حال بررسی شرایط این حادثه است. فرضیه اصلی پلیس، سوءظن به تلاش برای ترور بوده و در حال بررسی آن است. البته طبق اعلام پلیس، انگیزه این ترور، موضوعات جنایی بوده است.
گزارش ستاره سرخ داوود (سازمان اورژانس رژیم صهیونیستی) نشان میدهد فرد کشتهشده حدودا چهل ساله بوده است و البته پلیس این رژیم اعلام کرده که این فرد برای آنها شناخته شده نیست.
حوادث منجر به قتل و آتشسوزیهای مشکوک در خلال دو ماه اخیر در فلسطین اشغالی افزایش یافته است و پلیس رژیم صهیونیستی توضیحات کاملی در خصوص این حوادث ارائه نکرده است.
منبع: ایرنا