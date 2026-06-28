باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن- در راستای تبیین اقدامات حمایتی و ارتقای وثوق اجتماعی در هفته قوه قضائیه، مدیرکل زندان‌های آذربایجان‌غربی، اعضای هیئت امنا ستاد مردمی دیه و هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان ارومیه ضمن دیدار با دادستان مرکز استان؛ دستاوردهای این نهادها مورد بررسی قرار گرفت.

مراد فتحی مدیرکل زندان‌های آذربایجان‌غربی در این نشست با اشاره به جمع‌آوری بیش از ۳۲ میلیارد تومان کمک‌های مردمی و توزیع ۲۲ هزار بسته معیشتی گفت: مجموع مبالغ حمایتی برای آزادی زندانیان نیازمند به بیش از ۹۶ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسید که ثمره این اعتماد متقابل مردم و صداقت دستگاه قضایی، آزادی بیش از یکهزار و ۲۰۰ زندانی نیازمند بوده است.

وی ضمن تقدیر از تلاش مددکاران و گروه‌های صلح و سازش اظهار کرد: انجمن حمایت از زندانیان با تخصیص بیش از ۷ میلیارد تومان از منابع خیرین، در راستای حفظ عزت و کرامت زندانیان نیازمند و حمایت از خانواده‌های آنان گام برداشته است تا دادسراها به پناهگاهی دلسوزانه برای مستضعفین تبدیل شوند.

در این جلسه علیزاده و دکتر میرزاده، اعضای هیئت مدیره انجمن حمایت نیز با اشاره به تبدیل شدن دادسراها به سنگری برای امیدبخشی، این همدلی در منطقه ارومیه را نشانه تدبیر مدیران قضایی استان در تبدیل فرصت‌ها به قدرت دانستند.

مجیدی دادستان مرکز استان نیز در این جلسه با تأکید بر سیره انقلابی پیامبر(ص) و شهید بهشتی در حمایت از حقوق محبوسین، اظهار کرد: نگاه دستگاه قضایی فراتر از بررسی پرونده‌هاست.

وی کاهش جمعیت کیفری بر اساس سند تحول قضایی، جایگزینی مجازات‌ها با مراقبت‌های الکترونیک و توانمندسازی شغلی زندانیان برای پیشگیری از جرم را اولویت دستگاه قضایی در سال جدید عنوان کرد.