باشگاه خبرنگاران جوان - قاسم العبودی مشاور امنیت ملی عراق روز یکشنبه از سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و هیات همراه او استقبال کرد.

بنا بر گزارش خبرگزاری رسمی عراق، طرفین توسعه همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف در راستای خدمت به منافع مشترک ایران و عراق و دو ملت دوست را بررسی کردند.

عراقچی و العبودی درباره شماری از پرونده‌ها و مسائل دارای اهمیت مشترک، به خصوص همکاری‌های امنیتی، کنترل مرزها، تبادل اطلاعات و اجرای توافقنامه‌های امنیتی مشترک، رایزنی کردند.

العبودی تاکید کرد که روابط عراق با همسایه‌اش ایران، روابط نزدیکی است که در مواضع و تعاملات دو ملت و دو کشور همسایه تجلی یافته است.

وی افزود که دولت علی الزیدی نخست وزیر عراق هرگز اجازه نخواهد داد هیچگونه تجاوزی علیه کشور‌های همسایه انجام شود.

این مقام عراقی تاکید کرد که حفظ امنیت و ثبات منطقه مسئولیت تمامی کشور‌های منطقه است.

از طرفی دیگر وزیر خارجه ایران تاکید کرد که کشورش روابطی تاریخی و پیوند‌های عمیق و گسترده‌ای با عراق دارد.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه سلام و درود دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران را به العبودی ابلاغ و از نقش دولت عراق در راستای حفظ امنیت و ثبات منطقه قدردانی کرد.

منبع: ایسنا