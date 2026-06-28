سخنگوی ستاد استانی مراسم وداع، تشییع و تدفین آقای شهید ایران، از اقدامات گسترده برای مدیریت حضور خیل عظیم مردم استان در مراسمات بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمدباقر هنربر در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری مراسمات با شعار محوری «باید برخاست» در هفته پیش‌رو، اعلام کرد که با توجه به اشتیاق وافر و توجه هم‌استان‌های عزیز برای حضور در این مناسبت بزرگ، تمامی سازوکار‌های لازم از جمله سامانه‌های اینترنتی، ناوگان حمل‌ونقل و مراکز اسکان برای مدیریت بهتر جمعیت فراهم شده است.

هنربر با تبیین ضرورت حضور در سامانه ثبت‌نام، تصریح کرد: با توجه به حجم بالای متقاضیان، ستاد هماهنگی مراسمات استانی، سامانه اختصاصی www.yareali.ir را جهت ثبت اطلاعات متقاضیان حضور در مراسمات وداع، تشییع و تدفین راه‌اندازی کرده است.

وی تأکید کرد که ثبت‌نام در این سامانه برای تمامی عزیزانی که قصد عزیمت به شهر‌های تهران، قم و مشهد را دارند، ضروری است.

وی افزود: ثبت‌نام در این سامانه نه تنها به بهبود روند مدیریت جمعیت و خدمت‌رسانی بهتر کمک می‌کند، بلکه موجب می‌شود تمامی عزام‌شدگان، حتی در صورت استفاده از وسایل نقلیه شخصی، تحت پوشش بیمه حوادث قرار گیرند.

سخنگوی ستاد استانی در ادامه به جزئیات برنامه‌های لجستیکی و جابه‌جایی جمعیت اشاره کرد و گفت: «کمیته اعزام استان، با پیش‌بینی ظرفیت‌های مختلف، تعداد قابل توجهی اتوبوس را برای جابه‌جایی زائران در اختیار دارد.»

وی همچنین از بهره‌گیری گسترده از ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی خبر داد و افزود: در برنامه‌های پیش‌بینی شده، حدود ۵ هزار نفر از ساکنان استان از طریق قطار به مقصد تهران و مشهد اعزام خواهند شد که جزئیات دقیق برنامه‌های ریلی در روز‌های آتی توسط ستاد اطلاع‌رسانی خواهد شد.

هنربر در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اسکان و تغذیه زائران پرداخت و اظهار داشت: زائرانی که با خودروی شخصی یا سایر وسایل نقلیه به مقصد تهران می‌روند، تحت پوشش کمیته اسکان و تغذیه ستاد مراسمات قرار خواهند گرفت.

وی تشریح کرد: در این راستا، همکاری نزدیکی میان شهرداری تبریز و شهرداری منطقه ۱۹ تهران صورت گرفته است. به عنوان معین استان آذربایجان شرقی، مکان‌های متعددی از جمله بوستان ولایت، پارک کاظمی و تعدادی از مساجد، حسینیه‌ها و مدارس در تهران برای اسکان موقت و استراحت زائران عزیز پیش‌بینی شده است.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان شرقی نیز در ادامه این گزارش، با تأکید بر مدیریت جمعیت در شهر‌های مقصد، از شهروندان خواست تا با توجه به حضور انبوه جمعیت در تهران، دقیقاً مشابه پروتکل‌های پیاده‌روی اربعین عمل کنند. وی توصیه کرد که زائران تنها با یک کوله‌پشتی حاوی وسایل شخصی و ضروری تردد نمایند تا از بروز مشکلات در مسیر و مدیریت جمعیت جلوگیری شود.

سخنگوی ستاد استانی در پایان با توجه به شرایط ازدحام بالای جمعیت در مراسمات بدرقه، از خانواده‌های عزیز خواست تا با ملاحظه شرایط جسمانی، از حضور افراد مسن، کودکان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای در این مراسمات پرجمعیت خودداری کنند تا از بروز مخاطرات احتمالی جلوگیری شود.