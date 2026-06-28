در پایان رقابتهای مرحله گروهی برنامه و جدول دیدارهای مرحله حذفی جام جهانی مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با تغییر فرمت جام جهانی از ۳۲ به ۴۸ تیم، فیفا برای نخستین بار مرحله‌ای جدید با عنوان «یک‌شانزدهم نهایی» را به این رقابت‌ها اضافه کرده است؛ مرحله‌ای که ۳۲ تیم را در قالب ۱۶ دیدار رودررو مقابل هم قرار می‌دهد و از همین نقطه مسیر حذفی تا فینال آغاز می‌شود.

در فرمت جدید، ۲ تیم برتر هر یک از ۱۲ گروه به همراه هشت تیم برتر سوم جدول‌ها راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی می‌شوند. این مسابقات از امروز به مدت ۶ روز برگزار خواهد شد. جایی که نخستین دیدار بین تیم‌های آفریقای جنوبی و کانادا، امروز، به انجام خواهد رسید و در ادامه تیم‌های مختلف به میدان خواهند رفت تا شانزده تیم مرحله بعدی معرفی شوند.

از قاره آسیا با حذف هفت تیم، ژاپن و استرالیا به عنوان نمایندگان نهایی معرفی خواهند شد. این در حالی است که تیم ملی ایران تا یک قدمی صعود به مرحله حذفی پیش رفت و تنها چند ثانیه با کسب سومین سهمیه قاره در بین ۳۲ تیم فاصله داشت، اما گل عجیب و غریب اتریش همه معادلات را تغییر داد.

برنامه کامل دیدار‌های مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

آفریقای جنوبی - کانادا | ورزشگاه لس‌آنجلس

آلمان - پاراگوئه | ورزشگاه بوستون

هلند - مراکش | ورزشگاه مونتری

برزیل - ژاپن | ورزشگاه هیوستون

فرانسه - سوئد | ورزشگاه نیویورک - نیوجرسی

ساحل عاج - نروژ | ورزشگاه دالاس

مکزیک - اکوادور | ورزشگاه شهر مکزیکوسیتی

انگلیس - جمهوری دموکراتیک کنگو | ورزشگاه آتلانتا

آمریکا - بوسنی و هرزگوین | ورزشگاه خلیج سان‌فرانسیسکو

بلژیک - سنگال | ورزشگاه سیاتل

پرتغال - کرواسی | ورزشگاه تورنتو

اسپانیا - اتریش | ورزشگاه لس‌آنجلس

سوئیس - الجزایر | ورزشگاه بی‌سی پلیس ونکوور

آرژانتین - کیپ ورد | ورزشگاه میامی

کلمبیا - غنا | ورزشگاه کانزاس‌سیتی

استرالیا - مصر | ورزشگاه دالاس

در این مرحله، تمام مسابقات به صورت تک‌حذفی برگزار می‌شود. اگر بازی در پایان ۹۰ دقیقه با تساوی به پایان برسد، دو وقت اضافه ۱۵ دقیقه‌ای برگزار خواهد شد و در صورت ادامه تساوی، تیم برنده از طریق ضربات پنالتی مشخص می‌شود.