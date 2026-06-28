بقائی به مناسبت سالروز بمباران شیمیایی شهر سردشت نوشت: سردشت به نمایندگی از همه ایرانیان و انسان‌های آزاده همچنان مطالبه‌گر حقیقت و اجرای عدالت در مورد عاملان و حامیان یکی از هولناک‌ترین جنایت‌های قرن است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت هفتم تیر ماه سالروز بمباران شیمیایی شهر سردشت توسط رژیم صدام در شبکه ایکس نوشت: ۳۹ سال پیش در چنین روزی (۷ تیر ۱۳۶۶)، مردم بی‌دفاع سردشت قربانی یکی از هولناک‌ترین جنایت‌های قرن با استفاده از سلاح‌های شیمیایی شدند؛ جنایتی که بدون پشتیبانی فنی و فناوری - و مهم‌تر از همه حمایت سیاسی - برخی کشور‌های غربی، به‌ویژه آلمان، آمریکا، انگلیس و فرانسه هرگز نمی‌توانست با آن ابعاد از سوی رژیم صدام ارتکاب یافته و بار‌ها در طول دوره جنگ تحمیلی ۸ ساله تکرار شود.

بقائی در پیام خود نوشت: مردم ایران، خصوصاً مردم نجیب سردشت و بسیار رزمندگان و غیرنظامیانی که هدف این سلاح‌های ممنوعه قرار گرفتند، بیش از هر ملت دیگری معنای این فاجعه را می‌شناسند و فراموش نمی‌کنند که برخی کشور‌های غربی از جمله دولت آلمان چگونه نقش خود در تجهیز رژیم صدام به سلاح‌های شیمیایی را با عنوان فریبنده «کمک‌های فنی و لجستیکی» توجیه می‌کردند.

در ادامه این پیام آمده است: تلخ آنکه همین ادبیات امروز نیز به‌عنوان پوششی برای توجیه همکاری در ارتکاب تجاوز نظامی و جنایات جنگی آمریکایی-صهیونیستی علیه ملت ایران تکرار می‌شود: «حمایت‌های فنی و لجستیکی».

بقائی نوشت: سردشت به نمایندگی از همه ایرانیان همچنان مطالبه‌گر حقیقت و عدالت است؛ و تا زمانی که همه آمران، عاملان و حامیان این جنایت، از جمله تأمین‌کنندگان فناوری و تجهیزات آن، مسئولیت خود را نپذیرند و عدالت در مورد آنها اجرا نشود، مطالبه‌گری ملت ایران و هر انسان آزاده‌ای ادامه خواهد یافت.

برچسب ها: سخنگوی وزارت خارجه ، بمباران شیمیایی سردشت
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