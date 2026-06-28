سایمونز، نویسنده و استاد دانشگاه گفت: آمریکا و اسرائیل سابقه‌ای اثبات‌شده در نقض تعهدات خود دارند و تفاهم‌نامه کنونی نیز تلاشی برای متوقف کردن موقت درگیری، نه پایان دادن به آن است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - گرگ سایمونز، نویسنده و استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با پرس‌تی‌وی گفت: اسرائیل و ایالات متحده آمریکا سابقه‌ای طولانی و شناخته شده در نقض تعهدات، بی‌اعتنایی به اصول اخلاقی و عمل کردن بر اساس منافع خود، بدون پایبندی به وعده‌هایشان دارند. به‌نظرم آنچه اکنون در حال وقوع است، تلاشی برای توقف موقت درگیری است، نه پایان دادن به آن. 

سایمونز ادامه داد: واقعیت این است که ترامپ کاملاً تحت نفوذ نتانیاهو قرار دارد و عملاً نمی‌تواند در برابر خواسته‌های او مقاومت کند. در این مورد نیز از او خواسته شده ایران را از میان بردارد. هدفی که تاکنون با شکست سنگینی رو‌به‌رو شده است. البته این شکست باعث نمی‌شود از تلاش دست بکشند. 

این استاد دانشگاه با اشاره به سابقه نقض تعهد طرف آمریکایی در مذاکرات توضیح داد: اگر همزمان به تحولات ایران و غرب آسیا و نیز پرونده اوکراین و روسیه نگاه کنیم، الگوی رفتاری یکسانی را مشاهده می‌کنیم. اکنون می‌گویند توافق آلاسکا اساساً توافق نبوده و از تعهدات خود عقب‌نشینی می‌کنند. آنها به وعده‌هایشان پایبند نیستند و هیچ‌گاه نیز نبوده‌اند. هدفشان پایان دادن به جنگ نیست، بلکه می‌خواهند آن را موقتاً متوقف کنند؛ زیرا دچار این توهم هستند که می‌توانند تجدید قوا کنند و سپس به تعبیر خودشان کار را یکسره کنند. 

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وی خاطرنشان کرد: در حالی که از نظر نظامی، این ماموریت فراتر از توان آنهاست. نتانیاهو به ادامه جنگ نیاز دارد، اما ترامپ به دنبال متوقف کردن آن است. با این حال، ترامپ عملاً تحت‌تاثیر القائات و نفوذ نتانیاهو و جریانات صهیونیسم قرار دارد.

برچسب ها: آمریکا ، نقض تعهدات ، پرس تی وی
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