باشگاه خبرنگاران جوان- نخستین کارگاه توانمندسازی مؤذنین، قاریان و حافظان قرآن کریم قرارگاه منطقهای کربلا نیروی زمینی سپاه در سال ۱۴۰۵، در آستانه تشییع پیکر مطهر امام شهید امت، با هدف مهارتافزایی و توانمندسازی فعالان قرآنی و با حضور استاد ناصر دغاغله، قاری و داور بینالمللی قرآن کریم در اهواز برگزار شد.
حجتالاسلام سیداسماعیل طباطبایی، مسئول نمایندگی ولیفقیه در قرارگاه منطقهای کربلا، در این کارگاه با اشاره به رویکرد قرآنی رزمندگان نیروهای مسلح و آحاد جامعه اسلامی، این رویکرد را الهامگرفته از سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و امام شهید امت، حضرت امام سیدعلی خامنهای (ره) و فرماندهان شهید سپاه، سپهبد شهید حسین سلامی و سپهبد شهید محمد پاکپور دانست و بر تداوم این مسیر در عصر حاضر تأکید کرد.
وی رمز اصلی ایستادگی، پیروزی و ولایتمداری را تمسک به قرآن و سنت اهلبیت (ع) برشمرد و گفت: این الگوگیری از ولایت و شهیدان گرانقدر در دوران دفاع مقدس و جنگهای حق علیه باطل، خود را در تفکر جهادی و زیستقرآنی رزمندگان اسلام و مردم آگاه به بهترین شکل نشان داده است.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در قرارگاه کربلا افزود: قرآنمحوری، ضامن سعادت دنیوی و اخروی است و دنیا مشاهده کرد که تبعیت از قرآن مجید و عترت پیامبر اسلام (ص)، مایه اقتدار و مقاومت در برابر ظلم و ستم در ایران قوی امروز شده است که استکبار را به زانو درآورده است.
حجتالاسلام طباطبایی در ادامه، گزارشی از آخرین فعالیتهای قرارگاه قرآنی نور و فرهنگیاران قرارگاه کربلا ارائه کرد و عنوان داشت: ۲۵۰ نفر از فرهنگیاران فعال ردههای تابعه نیروی زمینی سپاه مستقر در استان خوزستان در صنوف مختلف مشغول به ارائه خدمت و اجرای برنامههای فرهنگی و تبلیغی هستند که از این تعداد، ۱۱۰ نفر بهصورت جدی در زمینه قرآن کریم فعالیت میکنند.
استاد ناصر دغاغله نیز در حاشیه این کارگاه آموزشی، با اشاره به سابقه قرآنی قرارگاه منطقهای کربلا، اظهار داشت: این قرارگاه در سالهای گذشته همواره پیشرفت سطوح تخصصی مؤذنین، قاریان و حافظان قرآن کریم را بهطور جدی در دستور کار داشته است.
وی با ابراز خرسندی از رشد ملموس و بسیار رضایتبخش کارکنان این قرارگاه و ردههای نیروی زمینی سپاه در حوزه توانمندسازی قرآنی، سطح برگزاری این کارگاه را بهگواه شرکتکنندگان، بسیار مطلوب ارزیابی کرد.
استاد دغاغله همچنین تأکید کرد: تداوم این کارگاههای آموزشی به دو صورت حضوری و مجازی در برنامههای آتی قرارگاه پیشبینی شده است.
گفتنی است در پایان این دوره آموزشی، از ۶ نفر از حافظان قرآن کریم که موفق به اجرای طرح حفظ شهید محمدنژاد (از جزء ۲ تا ۳۰ قرآن کریم) شده بودند، با اهدای لوح و جوایزی تجلیل به عمل آمد.