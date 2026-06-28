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باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام مقامات ونزوئلا بیش از ۶۸ هزار نفر پس از زلزلههای اخیر ناپدید شدهاند.
با تلاش امدادگران یک کودک یازده ساله ونزوئلایی سه روز پس از زلزلههای ویرانگر، زنده و سالم از زیر آوار خارج شد.
بیش از دو هزار امدادگر از کشورهای مختلف برای جستوجو نجات ناپدیدشدگان به امدادگران ونزوئلا کمک میکنند.
تاکنون مرگ ۱۴۳۰ نفر تایید شده و این آمار در حال افزایش است. زمینلرزه هزاران زخمی نیز داشته و خسارات زیادی به منازل مسکونی و زیرساختها وارد کرده است.
منبع: صدا و سیما